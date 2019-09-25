تعاون مذكرة بين الإمارات و«إيكاو» لدعم تطبيق معايير السلامة

المصدر: مونتريال - وام

وقعت دولة الإمارات ومنظمة الطيران المدني الدولي «إيكاو» مذكرة تفاهم دعماً لمبادرة المنظمة «عدم ترك أي دولة خلف الركب» وعقد شراكة لدعم تطبيق معايير سلامة الطيران المدني مع الدول الأعضاء في المنظمة.

وقع مذكرة التفاهم ضمن أعمال الجمعية العمومية الـ 40 لمنظمة الطيران المدني الدولي التي تعقد حالياً في مونتريال سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ومن جانب المنظمة الدكتور أولومويا بينارد أليو رئيس مجلس المنظمة.

تهدف المذكرة إلى تعاون دولة الإمارات مع الدول الأعضاء في المنظمة من أجل تطبيق القواعد والتوصيات والمعاييرالدولية لتحقيق الأهداف المقترنة بالسلامة والأمن.

وتحرص دولة الإمارات على تعزيز أواصر التعاون الدولي والعمل المشترك مع الحكومات والمنظمات الدولية على الأصعدة كافة في مجال الطيران المدني.

ففي مجال السلامة الجوية تشغل الإمارات حالياً منصب رئيس المجموعة الإقليمية لسلامة الطيران في الشرق الأوسط، وتم تعيينها منسقاً لمجموعة سلامة المدرجات وإدارة أرض المطارات في المنطقة بناء على تشكيل فريق وطني لسلامة المدرجات في الإمارات.

و تم اختيار الإمارات كذلك لريادة واستضافة المجموعة الإقليمية للشرق الأوسط لتطبيق وتخطيط الملاحة الجوية.