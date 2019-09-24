"الغربية للأنابيب" تبدأ عمليات الإنتاج التجاري

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الشركة القابضة العامة «صناعات»، إحدى أضخم الشركات القابضة في مجال الاستثمار الصناعي في الإمارات، اليوم عن تحقيق شركة الغربية للأنابيب لإنجاز بارز على مستوى العمليات التشغيلية في منشأتها في أبوظبي مع إطلاق عمليات الإنتاج التجاري بنجاح لأنابيب الصلب الملحومة عالية الجودة وكبيرة القطر والمقاومة لتأثيرات البيئات الحمضية.

وستبدأ الشركة خلال تعاقدها الفرعي مع حبشان للتجارة، لتزويد شركة أبوظبي الوطنية للنفط "أدنوك" بأنابيب المواصلات لحقلي "غاشة" و "هيل" لحقول الغاز الحامض البحري في البحر.

وقال المهندس عقيل عبدالله ماضي، رئيس مجلس إدارة شركة الغربية للأنابيب: "يُعتبر الإطلاق الناجح لعمليات الإنتاج التجاري للشركة، وأول طلب حصلت عليه الشركة من أدنوك بمثابة دليل واضح على التزامنا بالإنتاج المحلي لأنابيب الصلب عالية الجودة. وللمرة الأولى، يتم هذا الأمر على نطاق تجاري في منشأة بالغة التطور ما يلبي الطلب المتنامي للقطاعات الصناعية الإقليمية بما في ذلك قطاعات النفط والغاز والإنشاءات والنقل. ويمثل هذا الأمر خطوةً مهمةً في العملية المنهجية التي تستهدف تطوير قطاع صناعي نشط في أبوظبي يمكن له أن يلعب دوراً محورياً في دعم استراتيجية التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة. ويعزز هذا المشروع القدرات الصناعية للدولة وحضور علامة ’صنع في الإمارات‘، مع المساهمة في تخفيض مستويات الاعتماد على استيراد أنابيب الصلب المقاومة للبيئات الحمضية وتعزيز إمكانات التصدير في الدولة وتوليد فرص العمل والفرص التجارية".

وأضاف المهندس عقيل عبدالله ماضي: "في الوقت الذي تعمل خلاله أبوظبي على تحقيق رؤية عام 2030، يحافظ القطاع الصناعي على مكانته الرئيسية ودوره الهام في خطة الدولة للتنويع الاقتصادي والنمو، وستواصل ’صناعات‘ لعب دور محوري في دفع هذه المساعي".

من جانبه قال سعادة المهندس جمال سالم الظاهري، الرئيس التنفيذي "لصناعات": "لا شك بأن هذا الإنجاز يعد خطوة بارزة في مسيرة شركة الغربية، ونحن فخورون للغاية بما قدمه جميع المشاركين في هذا المشروع من إسهامات ثمينة لتحقيق هذا النجاح المميز. ويعتبر مشروع الغربية مبادرة استثنائية تهدف إلى لتطوير القطاع الصناعي بشكل فعال، الأمر الذي من شأنه أن يعزز خطط التنويع الاقتصادي في الإمارة بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية 2030 والاستراتيجية الصناعية 2021. ويؤدي هذا المشروع دورًا محوريًا في تحفيز قيمة مضافة للسوق المحلي وتعزيز النظام البيئي الصناعي بما يحقق مستويات تنافسية عالية ومرنة في الاقتصاد الوطني.

وأضاف: "وفي حين أننا ما زلنا نرى بعض التوجهات التي تهدف إلى الاستفادة القصوى من المنتجات النفطية من خلال الاستثمارات الحالية والمستقبلية، فإن صناعات تركز بدورها على تلبية الطلبات المتنامية على أحدث التقنيات والمنتجات والخدمات التي تساعد على رفع الكفاءة ودفع عجلة الاقتصاد وتعزيز السلامة، وهو ما يتوافق تماماً مع قيمنا الرئيسية واستراتيجياتنا الاستثمارية المرتكزة على توفير عوائد مالية مستدامة."

وأشار الظاهري إلى أن شركة الغربية قادرة على الإسهام بشكل كبير في تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات واليابان، مما يمهد الطريق للشراكات والتعاون الصناعي في المجالات المختلفة المناسبة. وأضاف: "إن نجاح هذا المشروع المشترك يأتي في إطار جهودنا المتواصلة والتزامنا بتوفير بيئة داعمة للشركات والمؤسسات العالمية التي تتطلع للتعاون مع شركاء محليين والاستفادة من الفرص الهائلة والمتنوعة التي توفرها دولة الإمارات."

وستعمل المنشأة المتطوّرة على تصنيع أنابيب معدنية ملحومة طولياً ومقاومة للبيئات الحمضية بأقطار وسماكات كبيرة بهدف خدمة قطاع الإنشاءات والطاقة في المنطقة. وتم تصميم خط الإنتاج الجديد الخاص بالمصنع لإنتاج أنابيب بطول 13.0 متر، وقطر خارجي يتراوح بين 18 و56 إنش، كما تبلغ السماكة القصوى لجدار الأنبوب 44.5 ملم. وبمجرد دخول المنشأة مرحلة التشغيل الكامل، ستبلغ طاقتها الإنتاجية السنوية 240 ألف طن؛ حيث سيتم تصدير 40% منها إلى الأسواق المجاورة في المنطقة الخليجية والشرق الأوسط فضلاً عن منطقتي شمال وشرق إفريقيا.

وتلقت شركة الغربية مؤخراً هذا العام اعتماداً من المعهد الأمريكي للبترول لتوريد المنتجات لصناعة النفط والغاز، بالإضافة إلى اعتماد من أدنوك لتوريد أنابيب الصلب الملحومة والمقاومة لتأثيرات البيئات الحمضية والغير الحمضية، مما يؤهل الغربية كمورد محتمل لمشاريع أدنوك مع تحقيق نسبة مرتفعة من معايير استراتيجية تعزيز القيمة المحلية المضافة.

وانطلاقاً من موقعها الاستراتيجي في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد"، تستفيد شركة الغربية للأنابيب من قربها من ميناء خليفة المجهز بأحدث المعدات لمناولة جميع أنواع الشحن، والمرتبط بطريق الهياكل الضخمة المؤلف من ثماني حارات والمخصص لنقل الحمولات والمعدات الضخمة بصورة سريعة وآمنة واقتصادية. وستحدث البنية التحتية وشبكة النقل الاستثنائية، جنباً إلى جنب مع الخدمات اللوجستية السلسة والمتكاملة التي توفرها "كيزاد"، فارقاً كبيراً بالنسبة للعمليات التجارية الخاصة بشركة الغربية للأنابيب، حيث أنها تتيح إمكانية استقبال المواد الخام لغرض الإنتاج وتصدير المنتجات النهائية إلى الأسواق الإقليمية والدولية بكل سهولة.

وتدير "صناعات" خلال الوقت الراهن أصولاً صناعيةً بقيمة تقارب 27.3 مليار درهم إماراتي، ودأبت خلال السنوات العشر الماضية على الاستثمار في القطاعات غير النفطية بمعدل سنوي بلغ 1.6 مليار درهم. ومع مرور السنوات، حققت "صناعات" تقدّماً ملحوظاً في مساعيها الرامية لإنشاء قاعدة صناعية حديثة لاقتصاد مستقبلي متنوع وقادر على المنافسة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

يذكر ان شركة الغربية للأنابيب تأسست كمشروع مشترك بين "صناعات" واثنتين من الشركات اليابانية الرائدة في صناعة الحديد - "جي أف إي ستيل كوربوريشن" و"ماروبيني-إيتوشو ستيل إنكوربوريتد" - وتعتبر الشركة أول مشروع مشترك في المجال الصناعي يجمع بين أبوظبي واليابان على أرض دولة الإمارات ومن شأنه أن يعزز التاريخ الطويل والحافل بالمشاريع التجارية المشتركة التي تجمع بين الدولتين.

ويُعتبر المصنع البالغة مساحته 200 ألف متر مربع، والذي وضع حجر أساسه في مدينة خليفة الصناعية "كيزاد" بأبوظبي خلال عام 2016، بمثابة المشروع الأول من نوعه في دولة الإمارات العربية المتحدة لإنتاج أنابيب الصلب الملحومة كبيرة القطر والمقاومة لتأثيرات البيئات الحمضية، وبلغت قيمة الاستثمارات الموظفة لإنشائه 1.1 مليار درهم إماراتي بهدف تعزيز سلسلة التوريد الصناعية في الدولة بما ينسجم مع رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030 واستراتيجية أبوظبي الصناعية 2021.