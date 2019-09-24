«إثراء» تطرح عقد أعمال المرحلة 2 من «واجهة ديرة البحرية»

المصدر: دبي - البيان

طرحت شركة «إثراء دبي»، الذراع العمرانية في «مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية»، العقد الخاص ببناء رصيف مرفأ ضمن أعمال المرحلة الثانية من مشروع «واجهة ديرة البحرية»، وفقاً لما نشرته أمس مجلة «ميد».

وأضافت «ميد» أن «إثراء دبي» وجهت الدعوة إلى شركات المقاولات المهتمة لتقديم عطاءاتها للفوز بالعقد، وأضافت أن من بين الشركات التي تخطط لتقديم عطاءاتها شركة «بالحصا سيكس كونستراكت» المحلية/ البلجيكية، بالإضافة إلى شركتي «دي بي بي للمقاولات»، و«آست لما وراء البحار» المحليتين.

يُذكَر أن مشروع «واجهة ديرة البحرية»، والمعروف أيضاً باسم «مشروع إثراء ديرة» يتضمن إنشاء واجهة بحرية تمتد بطول 5 كيلومترات بمحاذاة «كورنيش ديرة» على ضفاف خور دبي، وفي مواجهة مشروع «جزر ديرة» التابع لشركة «نخيل العقارية».