«كور»: استقرار الطلب على العقارات في دبي قبل «إكسبو»

المصدر: دبي - البيان

توقعت شركة «كور» للاستشارات العقارية في دبي استقرار الطلب على العقارات في الإمارة خلال الفترة الحالية وحتى إقامة «إكسبو 2020 دبي» العام المقبل.

وأصدرت الشركة تقريراً حديثاً عن سوق العقارات في دبي، وأكدت فيه أن دبي ستشهد العام المقبل تسليم 23.000 وحدة عقارية جديدة على الأقل، منها 29.000 وحدة سكنية.

وتوقع تقرير «كور» أن يشهد الربع الأخير من العام الجاري تسليم 13.000 وحدة جديدة، بالمقارنة مع 8.000 وحدة في نهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وأكد التقرير أن استقرار أسعار العقارات في دبي خلال الفترة الأخيرة جعل الإمارة أكثر جاذبية للوافدين، وأدى إلى زيادة ملحوظة في إقبالهم عليهم، سواءً لغرض العيش والعمل، أو لغرض الاستثمار العقاري.