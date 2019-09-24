«أونكتاد»: الإمارات الثالثة عالمياً بالاستثمار في تحلية مياه البحر

المصدر: دبي - سيد صالح

ذكر مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «أونكتاد» أن الإمارات تحتل المركز الثالث عالمياً في الاستثمار في مشروعات تحلية مياه البحر.

وأصدر «أونكتاد» أمس تقريراً بعنوان «رصد اتجاهات الاستثمار في أهدف التنمية المستدامة»، وتطرق التقرير إلى رصد حجم الاستثمارات التي تخصصها مختلف دول العالم لقطاعات المياه، الصرف الصحي، وتوفير شروط الصحة وقواعد النظافة العامة، باعتبار هذه القطاعات تمثل جميعاً الهدف السادس من «أهدف التنمية المستدامة» الـ 17، والتي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها عام 2015.

وأفاد التقرير بأن الإمارات هي الثالثة عالمياً في حجم الإنفاق على مشروعات تحلية مياه البحر، بعد المملكة العربية السعودية التي احتلت المركز الأول والولايات المتحدة الأمريكية التي احتلت المركز الثاني.