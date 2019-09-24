«سيتي سكيب» يبحث آفاق النمو العقاري بالمنطقة

المصدر: دبي ـ البيان

ينطلق غداً فعاليات معرض ومؤتمر سيتي سكيب العالمي، أضخم فعالية متخصصة بالقطاع العقاري في المنطقة، بمشاركة نخبةٍ من الوفود الاستثمارية العالمية التي تتوجه إلى الإمارة لاستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة الشرق الأوسط.

ويعقد المؤتمر اليوم في فندق انتركونتينانتال بمنطقة دبي فيستيفال سيتي اليوم 24 سبتمبر بينما ينطلق المعرض غداً الأربعاء الموافق 25 سبتمبر ويستمر لغاية 27 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. وبهذه المناسبة، قال كريس سبيلر، مدير مجموعة «سيتي سكيب»: «يتطلع المستثمرون المشاركون من أوروبا وآسيا والولايات المتحدة لاستكشاف آفاق النمو في دولة الإمارات والمنطقة عموماً.

حيث تتوفر فرصة التواصل مع مجموعة واسعة من الجهات العارضة المحلية والإقليمية والدولية، لتنويع مشاريع محافظهم الاستثمارية ضمن بيئة عملٍ مناسبة». وستتكامل مشاركة المستثمرين العالميين مع الحضور السنوي القوي للمستثمرين من منطقة الشرق الأوسط في فعاليات المعرض. وفي هذا السياق، قال سبيلر:

«تشير التقديرات إلى إنفاق المستثمرين الإقليميين وحدهم ما يعادل 15 مليار دولار في القطاع العقاري العالمي خلال العام الماضي، وذلك مع تواصل ارتفاع معدلات الطلب على العقارات في قطاعات السكن والتجارة والضيافة والصناعة؛ ما يفسح المجال واسعاً أمام دخول مستثمرين أكثر نضجاً وجرأة».

مشيراً إلى مواصلة أصحاب رؤس الأموال الاهتمام بالاستثمار في المملكة المتحدة وأوروبا والولايات المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط التي لاتزال تشكل وجهةً مفضلةً للاستثمارات الخارجية السكنية والتجارية، وتقدم منصة المعرض لهذه الفئة من المستثمرين العديد من الخيارات المجزية هذه الدول، حيث يكتسب المعرض طابعه العالمي بفضل أجنحة البلدان المشاركة فيه.

والتي تشمل كلاً من المملكة المتحدة؛ ومصر؛ والباكستان؛ والهند؛ وتركيا؛ وفرنسا؛ والبحرين؛ وسلطنة عُمان؛ والمملكة العربية السعودية؛ وروسيا. وللمرة الأولى، ستستضيف منصة «سيتي سكيب إنتليجنس» هذا العام ورشة عمل «سيتي سكيب شارت» التي تُقام بالتعاون مع «المعهد الملكي للمهندسين المعماريين البريطانيين».

ويشارك فيها نخبة من المصممين والمهندسين المعماريين؛ وخبراء مسح الأراضي؛ وممثلين عن الاختصاصات المختلفة من دائرة الأراضي والأملاك في دبي. وستستعرض الفرق المشاركة أمام الحضور مجموعة من خطط حل المشكلات، بالإضافة إلى طرح مقترحاتهم ضمن جلسة حية لتقييم التصاميم بحضور لجنة تحكيمٍ من أبرز الخبراء.