شركات عالمية توسّع خدماتها العقارية في الإمارات مع اقتراب «إكسبو»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مجموعة ويندملز للتقييم العقاري وشركة «آي كيو آي» العالمية للعقارات والاستثمار والاستشارات عن توقيع مذكرة تفاهم لتحالف الأعمال بينهما.

التحالف الاستراتيجي سوف يسمح لشركة ويندملز بالدخول إلى شركات وأعمال آي كيو آي في جميع أنحاء العالم مثل عملائها ومشروعاتها ومنصاتها، ما يسمح لكلتا الشركتين بالتعاون في جميع مجالات الأعمال وخاصة مع اقتراب موعد اكسبو دبي .

نشاط

وقالت بينظير موتي مدير عام ويندملز الدولية للعقارات: «إن التحالف مع آي كيو آي هو شرف عظيم لمجموعة شركاتنا، ويمثل فرصة استثنائية للأعمال الدولية، كما أن الشراكة معها سيجعلنا نقدم خدمات وحلولاً عالية المستوى ذات مستويات عالمية لعملائنا في كل مكان».

وأضافت: «إن الهدف الرئيسي من هذا التحالف هو نقل تجربة السوق العقاري المثمرة في دولة الإمارات إلى أسواق آسيا وأستراليا وكندا من خلال شبكة مكاتب آي كيو آي المنتشرة في هذه المناطق».

وقال كاشف أنصاري الرئيس التنفيذي لشركة آي كيو آي: «باعتبارها شركة عقارات دولية تعمل في 17 دولة، فإن آي كيو أي قد حققت نمواً كبيراً في آسيا خلال الأعوام القليلة الماضية.

وبالتالي فإننا متفائلون بأن التحالف مع ويندملز والموقع الصيني جواي سوف يسهم في مواصلة توسعنا الاستراتيجي القادم في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما أنه مع اقتراب موعد إكسبو 2020، فإننا نرى أن دولة الإمارات سوف تمثل وجهة إقليمية عقارية مثالية لنا بسبب موقعها الاستراتيجي».

توسع

وأشار إلى أن هذا التحالف مع ويندملز - المعروفة بعملها باحترافية شديدة وقاعدة عملائها الضخمة ومستويات خدماتها التنافسية - سوف يدعم أهداف كلتا الشركتين في التوسّع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بل وفي العالم أجمع.

قال شان سعيد الخبير الاقتصادي في آي كيو آي: «على المديين المتوسط والطويل فإن الاستثمار في قطار العقارات في دولة الإمارات يمثل فرصة جيدة لجني أرباح كبيرة على ضوء القوة النسبية للدولار والنظرة الإيجابية لسعر النفط».

وقال بلال موتي الشريك الإداري بشركة ويندملز: «إنه ليست هناك دولة في العالم مثل دولة الإمارات تطورت بمثل عقلية النمو هذه والبنية التحتية عالية المستوى، وتوفر عامل الأمن والأمان وعدم وجود ضريبية على الدخل أو رأس المال أو الميراث».

إن إكسبو 2020 ونظام الفائدة المنخفضة والسيولة الكافية للبنوك وقوانين الهجرة المريحة كلها مؤشرات إيجابية قوية تؤدي إلى عودة السوق العقاري في دبي إلى طبيعته المرنة في المستقبل القريب.