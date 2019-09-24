80 % من مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي كفاءات مواطنة

المصدر: دبي ـ البيان

عقد مجلس أمناء مركز دبي للتحكيم الدولي الجديد، وهو إحدى مبادرات غرفة تجارة وصناعة دبي، اجتماعه الأول مؤخراً بعد تشكيله بموجب القانون رقم (31) لسنة 2019 الصادر عن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

وقد ترأس الاجتماع الدكتور أحمد حسن محمد بن الشيخ، رئيس مجلس الأمناء وبحضور الدكتور أحمد سعيد بن هزيم السويدي، نائب الرئيس، وبحضور كل أعضاء المجلس سعيد محمد الشارد الفلاسي، وأحمد سعيد ماجد باليوحه، وأحمد محمد علي الرشيد، وجهاد عبد الرزاق كاظم، والدكتور حسن محمد عرب درويش، وعبد العزيز محمد بن شعفار المري، وجراهام كينيت لوفيت، وروبن جوي إبراهام.

ووجه أعضاء مجلس الأمناء خلال اجتماعهم أسمى آيات الشكر والتقدير إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على الثقة الغالية التي أولاها سموه لأعضاء المجلس، معتبرين أن الجهود الآن مكرسة لخدمة جميع مكونات المجتمعين المحلي والعالمي في منازعاتهم التحكيمية، وترسيخ مكانة إمارة دبي كوجهة عالمية موثوقة لتسوية النزاعات التجارية والاستثمارية.

وأشار الشيخ إلى أن مجلس أمناء المركز الجديد يتميز بأرجحية التمثيل المواطن ضمن المجلس والذي وصل إلى 80% من إجمالي أعضاء مجلس الأمناء مما يعكس عمق الخبرات التي يتميز بها أصحاب الكفاءات المواطنة وقدرتهم على خدمة البلاد انطلاقاً من خبراتهم الواسعة، معتبراً أن وجود العنصر النسائي ضمن أعضاء مجلس الأمناء الجديد يكشف عن مكانة وإمكانات المرأة الإماراتية وقدرتها على المساهمة بفعالية وإيجابية ضمن منظومة الاقتصاد وبيئة الأعمال.

وقال ماجد سيف الغرير، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة دبي إن مركز دبي للتحكيم الدولي يعتبر أحد أهم مراكز التحكيم العالمية المرموقة، ويتميز بسمعة عالمية راكمها منذ تأسيسه في العام 1994، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة من مسيرة دبي نحو العالمية تتطلب تناسقاً بين العمل القانوني والتحكيمي وخبرات مجتمع الأعمال، الأمر الذي فرض توليفة متناغمة من القانونيين ورجال الأعمال القادرين على إحداث طفرة في عمل مركز دبي للتحكيم الدولي، وتعزيز مكانته كواحد من أبرز مراكز التحكيم في العالم.