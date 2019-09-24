مراكز خدمات الجهات الحكومية ضمن مبادرة المتسوق السري

المصدر: دبي- البيان

أعلنت اقتصادية دبي، أنها أضافت مراكز خدمات الجهات الحكومية بدبي ضمن مبادرة المتسوق السري في برنامج دبي للخدمة المتميزة.

وتبدأ بذلك استقبال طلبات الجهات الراغبة في تعزيز ورفع معايير خدمة العملاء، وتقديم أفضل ما لديها من الممارسات في مجال العمل. وتسعى اقتصادية دبي من هذه الخطوة إلى توسيع إطار التميز على مختلف الأصعدة، ما يحقق المزيد من الرقي في رضا العملاء والخدمات الحكومية المقدمة، وبالتالي دعم الحركة الاقتصادية والتجارية في إمارة دبي ودولة الإمارات بشكل عام.

وتعد تقارير المتسوق السري إحدى مبادرات برنامج دبي للخدمة المتميزة، ضمن جوائز التميز لقطاع الأعمال في اقتصادية دبي، التي أطلقت لتقييم القطاع الخاص منذ 17عاماً، بهدف قياس معايير خدمة العملاء والتعرف على نقاط القوة وسبل التحسين.

وتحظى الجهات الحكومية المشاركة في مبادرة المتسوق السري بالحصول على 12 تقريراً سنوياً، تتضمن أبرز النقاط التي تغطي آلية العمل، وتساهم في تطوير معايير الجودة المتميزة والابتكار في الخدمة المقدمة للعملاء، وتم إنشاء العديد من نماذج التقارير لتغطية مختلف جوانب تقديم الخدمة، بحسب الجهة الحكومية ومجال اختصاصها.

وقال خالد القاسم، مساعد المدير العام للشؤون الاقتصادية في اقتصادية دبي: أظهرت الإحصاءات الأخيرة مدى جدية الجهات الحكومية في المشاركة، حيث تسلمت إدارة التميز المؤسسي طلبات للعديد من الجهات الراغبة في إعلان مشاركتها الرسمية في مبادرة المتسوق السري، لتكون ضمن المرشحين بهدف الانضمام إلى برنامج دبي للخدمة المتميزة في المرحلة المقبلة.

وأضاف القاسم: تسعى اقتصادية دبي بصفة مستمرة إلى الحفاظ على سمعة دبي واستدامة نموها على كافة الأصعدة، بما في ذلك الخدمات الحكومية المقدمة لمختلف الفئات من الأفراد، هدفنا دعم شركائنا من الجهات الحكومية لتحسين الأداء، والإنتاجية، والخدمة المقدمة للعملاء ، ونحن على أتم الاستعداد لاستقبال طلبات الجهات الحكومية التي تسعى إلى أن تكون ضمن قائمة المنافسين في مسيرة التميز، جنباً إلى جنب مع الشركات من القطاع الخاص.