اقتصادية دبي تصدر 5150 رخصة أعمال لـ 7694 مستثمرة

المصدر: دبي - بشار باغ

بلغ عدد سيدات الأعمال الحاصلات على رخص تجارية في دبي منذ شهر يناير حتى نهاية شهر يوليو من العام الجاري 7694 مستثمرة، في حين وصل إجمالي عدد الرخص الصادرة والمملوكة من قبل السيدات بشكل كامل أو جزئي إلى 5150 رخصة.

ومقارنة بنفس الفترة من العام الماضي التي شهدت ترخيص 3117 رخصة لـ 5032 سيدة أعمال، تصل نسبة النمو في رخص السيدات إلى 65.2 %، فيما ارتفع عدد المستثمرات في رخص الأعمال بنسبة 52.9 %.

واستحوذت الأنشطة المهنية على النسبة الأكبر من رخص سيدات الأعمال خلال الفترة بين شهر يناير لغاية يوليو من العام الجاري بواقع 2641 رخصة، تلتها الأنشطة التجارية بـ 2475 رخصة، فيما تم إصدار 31 رخصة صناعية جديدة و 3 رخص سياحية مملوكة بشكل كامل أو جزئي لسيدات الأعمال.

وتصدرت المواطنات قائمة سيدات الأعمال بنسبة تصل إلى 40 % من إجمالي المستثمرات في الرخص الجديدة الصادرة بين يناير ويوليو 2019، حيث تم إصدار رخص تجارية مملوكة بشكل جزئي أو كامل لـ 3060 مواطنة، وحلت الهند في المرتبة الثانية بين جنسيات المستثمرات تلتها الفلبين وباكستان والصين ومصر ومن ثم بنجلاديش وبريطانيا وفرنسا والأردن.

وأظهرت بيانات قطاع الترخيص والتسجيل التجاري في اقتصادية دبي أن الشركات ذات مسؤولية محدودة قد تصدرت قائمة الشكل القانوني للرخص الصادرة لسيدات الأعمال خلال الفترة من يناير 2019 وحتى نهاية شهر يوليو .

حيث وصل عددها إلى 2519 رخصة بنسبة 50% من الإجمالي، تبعها مؤسسة فردية 1346 بنسبة 27%. وضمت الأشكال القانونية أيضاً كلاً من شركة ذات مسؤولية محدودة - الشخص الواحد، أعمال مدنية، فرع لشركة مقرها في إمارة أخرى، فرع شركة أجنبية، فرع شركة/‏‏ مؤسسة مقرها منطقة حرة، فرع شركة خليجية، ومساهمة عامة.

توزيع الأنشطة

بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الصادرة لسيدات الأعمال، تركز أبرز الأنشطة المهنية في كل من نشاط «موفر خدمات الشركات»، تلاه «خدمات تنظيف المباني والمساكن»، ثم «تعهدات الحفلات والمناسبات الترفيهية»، «الإدارة التسويقية»، «خدمات متابعة المعاملات»، «تعهدات تنظيم حفلات الزفاف والأعراس»، «صالون نسائي»، و«خدمات إدارة المشاريع».