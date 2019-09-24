«الاتحادية للضرائب» تبحث إجراءات توسيع «الانتقائية»

المصدر: دبي - البيان

بحثت الهيئة الاتحادية للضرائب مع «اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية» آليات الإسراع في تطبيق الإجراءات التنفيذية لقراري مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2019 بشأن «السلع الانتقائية والنسب الضريبية التي تُفرض عليها وكيفية احتساب السعر الانتقائي»، ورقم (55) لسنة 2019 بشأن «السعر الانتقائي لمنتجات التبغ»، بتوسيع نطاق السلع التي تطبق عليها الضريبة الانتقائية لتشمل أجهزة وأدوات التدخين الإلكترونية والسوائل المستخدمة فيها، والمشروبات المُحَلَّاة، إضافة إلى التبغ ومنتجاته، ومشروبات الطاقة، والمشروبات الغازية التي بدأ تطبيق الضريبة الانتقائية عليها اعتباراً من بداية أكتوبر 2017.

جاء ذلك خلال اجتماع عقدته اللجنة التي تضم ممثلين عن قطاع تجارة التجزئة في الدولة بمقر الهيئة الاتحادية للضرائب ضمن خطة الهيئة للتواصل المستمر مع شركائها الاستراتيجيين، للتشاور والتنسيق والتعريف بخطط التطوير المتواصلة التي تقوم بها الهيئة، والتعرف على الآراء والمقترحات المتعلقة بتشجيع الخاضعين للضريبة على التعاون في تطبيق النظام الضريبي.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي أن تأسيس «اللجنة الاستشارية للسلع الخاضعة للضريبة الانتقائية» جاء ضمن الجهود المبذولة لإيجاد آليات وقنوات للتواصل المستمر والتشاور بين الهيئة والخاضعين للضريبة، حرصاً على إشراكهم والأخذ بآرائهم في خطط التطوير المستمرة التي تنفذها الهيئة وإحاطتهم بالمستجدات في النظام الضريبي.

وأشارت إلى أن اللجنة تعقد اجتماعاتها بصفة دورية بهدف المساهمة في وضع واعتماد أسعار السلع الخاضعة للضريبة الانتقائية، والنظر في تصنيف السلع، ووضع السياسة الخاصة بمراجعة الأسعار بشكل دوري وفق أوضاع الأسواق، والتأكد من صحة قائمة الأسعار وتحديثها كلما تطلب الأمر، وبحث مستجدات قطاع التجزئة فيما يخص السلع الانتقائية، مؤكدة زيادة مستوى التعاون والتجاوب من قبل قطاعات الأعمال الخاضعة للضريبة الانتقائية مع الهيئة، والحرص على الإسراع في الامتثال الضريبي وتطبيق الإجراءات الجديدة.

وجددت الهيئة دعوتها لكافة قطاعات الأعمال المعنية بتطبيق قرار توسيع نطاق السلع المشمولة بالضريبة الانتقائية للمبادرة إلى تسجيل كافة هذه السلع عبر النظام الجديد الذي أطلقته الهيئة لتسجيل السلع الانتقائية.