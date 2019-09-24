«دبي كوميرسيتي» تستعرض فرص التجارة الإلكترونية في إكسبو لندن

المصدر: دبي - البيان

تشارك «دبي كوميرسيتي»، أول منطقة حرة للتجارة الإلكترونية في المنطقة، في فعاليات «إكسبو التجارة الإلكترونية» الذي ينعقد في مركز أولمبيا للمعارض في لندن يومي 25 و26 سبتمبر الجاري.

حيث من المقرر أن تستعرض «دبي كوميرسيتي» الفرص المتنامية في قطاع التجارة الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا أمام الشركات وزوار المعرض، إلى جانب رؤيتها الطموحة والقيمة والعروض والممُيزات التي تقدمها، فضلاً عن مختلف مراحل تطوير المشروع وآخر تطورات العمليات الإنشائية وأهم المرافق التي تضمها.

وقالت آمنة لوتاه مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي: «تلتزم «دبي كوميرسيتي» بتعزيز النمو الذي يشهده قطاع التجارة الإلكترونية على مستوى المنطقة، حيث نعمل على تطوير قاعدة تشمل البنية التحتية والتكنولوجيا والخدمات، والتي تدعم منظومة عملنا بطريقة متكاملة، إذ ستوفر «دبي كوميرسيتي» فرصاً للنمو وعروضاً متخصصة للمستثمرين العالميين والإقليميين».

وتنقسم «دبي كوميرسيتي» إلى ثلاثة مجمعات رئيسية، هي مجمع الأعمال الذي يضم 12 مبنى عصري من ست طوابق للمكاتب والمحاطة بالمساحات الخضراء، و«المجمع اللوجستي» المكون من 105 وحدات لوجستية والمجهز بأحدث التقنيات، و«المجمع الاجتماعي» الذي يضم قاعات متعددة الاستخدامات ومجموعة من المطاعم والمقاهي الفاخرة، وغيرها من المرافق الحيوية التي ترقى إلى مستوى تطلعات شركات التجارة الإلكترونية الراغبة بتأسيس مقار إقليمية لها في المنطقة. وسيتم تسليم الدفعة الأولى من المرحلة الأولى في الربع الأخير من 2020.

وتُعدّ «دبي كوميرسيتي» التي يجري تطويرها على مساحة 2.1 مليون قدم مربع وبتكلفة تصل إلى 3.2 مليارات درهم، مشروعاً مشتركاً بين سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا» ومجموعة وصل لإدارة الأصول، وستكون المركز الإقليمي الأمثل لشركات التجارة الإلكترونية الساعية لتقديم خدماتها في منطقة الشرق الأوسط وخارجها.