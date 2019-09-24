«مبادلة» تستثمر 1.8 مليار درهم في «كولوجيكس» للبيانات

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت «مبادلة للاستثمار» (مبادلة)، أنها وقّعت اتفاقية لاستثمار 500 مليون دولار (1.83 مليار درهم ) في «كولوجيكس»، الشركة المتخصصة في الربط الشبكي ومراكز البيانات الطرفية واسعة النطاق.

وسيخضع إتمام الاتفاقية لعددٍ من الموافقات من قبل الجهات التنظيمية المعنية. وستتيح هذه الصفقة لشركة «كولوجيكس» استثماراً كبيراً في رأس المال، مما سيمكنها من التوسع بأسواق مراكز البيانات في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.

ويأتي ذلك في الوقت الذي نجحت فيه «كولوجيكس» على مدار سنوات في تعزيز مكانتها بمجال خدمات تأجير مراكز البيانات المجهّزة والشبكات واسعة النطاق ضمن الأسواق التي تعمل بها. كما سيسهم هذا الاستثمار في تمكينها من القيام بعمليات توسع في بنية تحتية عالمية المستوى، بما سيدعمها في تلبية احتياجات عملائها للحصول على خدمات مراكز البيانات.

وتأتي الصفقة في إطار الشراكة التي تجمع «مبادلة» مع شركة «ستون بيك إنفراستراكتشر بارتنرز»، التي ستظل الجهة المساهمة الرئيسية في «كولوجيكس» بموجب الاتفاقية. وستتيح الشراكة بين الشركتين الاستثماريتين مواصلة التعاون لدعم استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها «كولوجيكس».

شركات مبتكرة

وقال خالد عبد الله القبيسي، الرئيس التنفيذي لقطاع صناعة الطيران والطاقة النظيفة وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة»: «نحرص باستمرار على استكشاف الفرص المتميزة في القطاعات التي تشهد تحولاً بوتيرة متسارعة على مستوى العالم مثل التكنولوجيا، ويتركّز نهجنا على الاستثمار في شركات مبتكرة تحظى بقدرات نمو على المدى الطويل وتتمتع بمكانة ريادية في السوق.

وفي الوقت الذي تمضي فيه أبوظبي بمسيرتها نحو التقدم لأن تكون أحد مراكز التكنولوجيا على الصعيد العالمي، فإننا سنواصل الاستثمار في الشراكات التي تطلق العنان للاستفادة من القدرات التنافسية الهائلة ذات المنافع الكبيرة لشركائنا».

علامة فارقة

وأفاد منير بركات، رئيس وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في «مبادلة» بأن «هذا الاستثمار يعد علامة فارقة بالنسبة لأعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في مبادلة. ويأتي ذلك في الوقت الذي تحظى كولوجيكس بسجل حافل في خدماتها ذات الجودة الفائقة التي تستند إلى أسس متينة في صناعة تشهد نمواً بوتيرة متسارعة، ولها تأثير إيجابي في حياة الملايين من الناس بشكل يومي».

قيمة حقيقية

وقال برايان ماكمالين، مدير تنفيذي أول في شركة «ستون بيك إنفراستراكتشر بارتنرز»: «ستضيف مبادلة قيمة حقيقية لشركة كولوجيكس، لما تتمتع به من مكانة كمستثمر استراتيجي عالمي وخبرة ممتدة في سوق مراكز البيانات. ونحن سعداء بالشراكة التي تحمل آفاق نمو واسعة بالنسبة لكولوجيكس وتمكّنها من مواصلة تحقيق إنجازات جديدة وهي تمضي في مسيرة التوسع».

وأكد بيل فاذرز، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «كولوجيكس» أن كولوجيكس نجحت في تحقيق مكانة ريادية مرموقة في مجال الخدمات الشبكية واسعة النطاق وتأجير مراكز البيانات المجّهزة والتوصيل البيني للشبكات، في هذه الصناعة التي تتسم بالنمو المتسارع على امتداد أسواق أمريكا الشمالية.

وقال: لدينا خطط طموحة للمستقبل، وتتيح لنا شراكتنا مع مبادلة استثمارات إضافية للنمو سوف تمكّننا من المضي قُدُماً إلى المرحلة المقبلة، وذلك استناداً إلى محفظة العملاء الحاليين والتكنولوجيا المبتكرة والإدارة التنفيذية العليا ذات الكفاءات الراسخة.

28 مركزاً للبيانات

توفر «كولوجيكس» حلولاً لمراكز البيانات تتسم بالموثوقية والأمان والقابلية للانتشار على نطاق واسع، وذلك من خلال 28 مركزاً متميزاً للربط الشبكي، و5 منشآت بيانات واسعة النطاق على امتداد 10 أسواق استراتيجية في أمريكا الشمالية.

وتساهم هذه المراكز في تعزيز كفاءة التواصل والتشغيل لأكثر من 450 شبكة، وستة مقاسم لتبادل الإنترنت، وأكثر من 200 مزوّد للخدمات السحابية، بما في ذلك شركة «أمازون ويب سيرفيسز»، و«جوجل كلاود بلاتفورم»، و«أوراكل كلاود»، و«ويندوز أزور»، و«آي بي إم كلاود»، وغيرها. كما توفر «كولوجيكس» خدمات التواصل وتأجير مراكز البيانات المجهّزة لعملائها من الشركات العالمية الكبيرة المصنّفة ضمن قائمة «فورتشن لأكبر 500 شركة».