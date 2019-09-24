12 مشروعاً وطنياً تتأهل للمعسكر التدريبي في «رواد القصر»

المصدر: أبوظبي-البيان

أعلن صندوق خليفة لتطوير المشاريع عن تأهل 12 مشروعاً وطنياً إلى المراحل النهائية من مسابقة رواد القصر بنسختها الإماراتية الثالثة، بعد أن تمكنوا من التأهل خلال الورشتين التأهيليتين الأولى والثانية واللتين عقدتا في أبوظبي ودبي على التوالي.

وستشارك المشاريع المتأهلة في المعسكر التدريبي من المسابقة والذي سيقام في أبوظبي ليومين متتاليين من 6 إلى 7 أكتوبر القادم، بهدف تدريب المتأهلين ليقوموا بتقديم مشاريعهم المبتكرة في الحفل الختامي للمسابقة، والذي سيشهد مشاركة نخبة من رجال الأعمال والشخصيات المؤثرة.

الورشة الأولى

وضمّت الورشة التأهيلية الأولى والتي أقيمت في جامعة نيويورك أبوظبي، 44 مشروعاً إماراتياً مبتكراً، في حين عقدت الورشة التأهيلية الثانية في دبي بكليات التقنية العليا- كلية دبي للطلاب، بمشاركة 34 مشروعاً، لينتقل المتأهلون من الورشتين إلى المعسكر التدريبي الذي يتميز بدوره في تدريب وإعداد المتسابقين المتأهلين ليكونوا على جهوزية تامة لتقديم مشاريعهم المبتكرة في المرحلة النهائية من رواد القصر الإماراتية الثالثة التي ستعقد في 9 أكتوبر المقبل في أبوظبي، وسيتم خلالها اختيار 4 فائزين ينتقلون بدورهم لتمثيل الدولة في مسابقة رواد القصر الخليجية الثانية.

والتي ستقام في مملكة البحرين في 27 نوفمبر 2019. كما سيحصل الفائزون في الوقت نفسه على فرصة المشاركة في رواد القصر العالمية التي تقام برعاية وحضور الأمير أندرو، دوق يورك، في المملكة المتحدة في شهر ديسمبر القادم.

المشاريع المتأهلة

وتمحورت المشاريع المتأهلة حول موضوع التكنولوجيا التي تخدم البشرية، حيث شملت تطبيق «رفيق» لربط أصحاب المنازل بمزودي خدمات الصيانة والديكور، و«أريام» لتصميم بدلة التبريد للعمال الذين يواجهون درجات حرارة عالية، و«سناكات كافيه» منصة تعرض وتروج الأطعمة والحلويات المحضرة في المنزل، و«مزارع غراسيا» لتوفير الاستدامة الزراعية، و«تقوية» وهي منصة تتيح للطلاب العثور على حلقات دراسية ومدرسين من خلال المحادثات الإلكترونية.

ويوفر موقع «دوكتورز أيه إي» معلومات حول جميع الكيانات الصحية، و«عربي» لتعليم اللغة العربية للأطفال عبر الإنترنت، و«تيكنو» لتوفير مواد سمعية وبصرية، و«إيتشان» لحلول التعليم الذكي، و«ريفيربيليتي» لتوفير الوظائف المناسبة للمواهب، وتعمل «ذا هيلبر للأطراف الصناعية» على مساعدة أصحاب الهمم، و«هوليكسو» التوريد الوجبات الغذائية.

مواهب

قالت موزة عبيد الناصري، الرئيس التنفيذي بالإنابة في صندوق خليفة لتطوير المشاريع: «عاماً بعد عام نفاجأ بكَمّ ونوع المواهب الوطنية الشابّة التي تحتضنها الدولة، حيث يقوم عدد كبير من رواد الأعمال المواطنين بالتقدم للمشاركة في المسابقة، مستعرضين مشاريع مهمّة ومفيدة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة والابتكار والإبداع وتتناول مختلف القطاعات الحيوية داخل الدولة».