«دبي للاستثمار» تفوز بجائزة المستثمر العربي 2019

المصدر: دبي-البيان

فازت دبي للاستثمار، بجائزة «المستثمر العربي 2019»، ضمن فئة «تأثير الاستثمار» تقديراً لمحفظة استثماراتها المتنوعة، وإسهامها في المجتمع وتمكين المجتمعات والشركات على حد سواء.

وأقيم الحدث في مقر اليونسكو في باريس بحضور الدكتور فاروق الباز، رئيس منتدى المستثمر العربي العالمي رئيس مجلس أمناء جائزة المستثمر العربي التي تعد منصة دولية تجمع أسماء بارزة في مختلف مجالات الاستثمار والعلوم والفنون والأعمال من جميع أنحاء المنطقة العربية.

وتسلم الجائزة عمر المسمار، مدير عام مجمع دبي للاستثمار، وعبيد محمد السلامي، مدير عام شركة دبي للاستثمار العقاري، والدكتور راشد عبد الله الحجي، مدير العام شركة العقارية للاستثمار، وتهدف الجائزة إلى توفير منصة أمام الجهات المعنية حول فرص وأنظمة الاستثمار في المنطقة، وإيجاد شبكة قوية من العلاقات التجارية الواعدة.

وقال خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين لشركة دبي للاستثمار: « نعمل على تطوير العديد من الفرص الاستثمارية في المنطقة، وتغطي أنشطتنا قطاعات استثمار منتقاة بعناية، وتمثل أنشطة النمو المحتملة، بما يضمن خلق قيمة مضافة للمساهمين، مع تعزيز محفظة استثماراتنا».

وأضاف: «تبحث الشركة باستمرار عن شركاء استراتيجيين لتعزيز النمو في مختلف المجالات».

واستضافت فعاليات المنتدى جائزة المستثمر العربي التي تركز على الأداء المتميز للأفراد والشركات في مجال الاستثمار المستدام عبر ست فئات رئيسية، وهي: الإبداع، تأثير الاستثمار، التطبيقات الخضراء، المسؤولية المجتمعية، الحوكمة والمساواة بين الجنسين.

وحصلت بلدية دبي على جائزة المسئولية المجتمعية.

كما كرم المنتدى ست شخصيات عربية مُبدعة في المحاور الست للمنتدى، وفاز بجائزة المسؤولية المجتمعية للدكتور أحمد الجروان من الإمارات والذي يرأس المجلس العالمي للتسامح.