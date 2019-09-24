«المركزي»: نمو الائتمان في الإمارات على الطريق الصحيح

المصدر: الكويت - بلومبيرغ

أكد معالي مبارك المنصوري، محافظ المصرف المركزي، أن النمو الائتماني في الإمارات يسير على الطريق الصحيح، على الرغم من كافة التحديات العالمية التي تعترض حركة النمو الاقتصادي العالمي.

وقال في تصريحات بالكويت نقلتها وكالة بلومبيرغ، أمس، إن التجارة العالمية والقضايا الجيوسياسية تعد بمثابة أهم التحديات التي تثير القلق.

وتطرق معاليه إلى قرار البنك المركزي الأمريكي «مجلس الاحتياطي الفيدرالي» الأسبوع الماضي بخفض أسعار الفائدة، والذي تبعه خفض الفائدة في الإمارات، فأكد أن القرار جاء في الوقت المناسب تماماً لمساعدة اقتصادات المنطقة. وتحدث معاليه عن الاندماج بين البنوك في الإمارات، فقال: «إن صفقات الاندماج التي جرت بين عدد من البنوك العاملة في الدولة خلال السنوات الأخيرة تعزز الكفاءة في القطاع المالي».

وعن دور البنوك في قطاع العقارات، أكد أن انكشاف البنوك لم يبلغ درجة القلق. وأوضح أن البنوك كانت حذرة. وأكد أن القروض العقارية المتعثرة تقع في نطاق المستويات الطبيعية، موضحاً أن البنوك ما زال لديها متسع للإقراض العقاري.