«دبي لصناعات الطيران» ترفع قيمة محفظتها المدارة إلى 9.9 مليارات درهم

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «دبي لصناعات الطيران» عن تكليفها من قبل أحد أكبر مديري الصناديق في العالم لاستقطاب وإدارة طائرات تقدر قيمتها بحوالي 1.4 مليار دولار(5.1 مليارات درهم) لترتفع قيمة محفظة الأصول المدارة لديها إلى أكثر من 2.7 مليار دولار (9.9 مليارات درهم).

وسوف تتولى «دبي لصناعات الطيران» مهمة الاستحواذ على الطائرات، بينما ستنوب «منصة خدمات مستثمري الطائرات» (AIS) عن المستثمرين في إدارة هذه الأصول، ويشمل التكليف الذي يمتد لعدة سنوات استقطاب الطائرات وإدارتها ومساعدة المستثمرين في هيكلة رأسمال الطائرات التي يتم شراؤها، كما يستهدف التكليف بشكل أساسي الطائرات المستعملة الضيقة والعريضة البدن.

وذلك من خلال شبكة العلاقات العالمية للشركة عبر قنوات البيع وإعادة البيع في الأسواق الثانوية. وقال فيروز تارابور، الرئيس التنفيذي للشركة: «لقد بدأنا نشاطنا وقمنا بالفعل بتحديد مصادر طائرات تساوي 25% من المحفظة».

وأضاف: «نمتلك حالياً أكثر من 300 طائرة وسنتولى إدارة أكثر من 100 طائرة، كما أننا في حوار مستمر مع 250 من العملاء في قطاع النقل الجوي، وهذا الحجم الكبير لأعمالنا يوفر للمستثمرين قيمة كبيرة في مجال الطائرات المدارة».