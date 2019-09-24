طيران الإمارات تعلن عن وظائف شاغرة للمواطنين

المصدر: دبي-البيان

أعلنت طيران الإمارات، عن توافر وظائف للمواطنين في الخطوط الأمامية لخدمة العملاء، والوظائف الإدارية واللوجستية.

ودعت الراغبين إلى التقدم بطلباتهم للالتحاق بهذه الوظائف حسب مؤهلاتهم التعليمية وميولهم المهنية. وقال عادل الرضا، الرئيس التنفيذي للعمليات في طيران الإمارات: «فرص العمل في الشركة مفتوحة دائماً أمام مواطنينا، ولدينا مختلف البرامج التعليمية والتدريبية والمهنية لتأهيلهم».

وأضاف: «خططنا مبنية على الاعتماد على الكادر الوطني لتلبية متطلباتنا من الطيارين والمهندسين والفنيين، حيث تزيد حاجتنا على 500 وظيفة سنوياً في هذه المجالات». وتابع: «يعمل لدينا على سبيل المثال ما يزيد على 22 ألفاً من أطقم الضيافة، ونحتاج إلى 1500- 2000 مضيف سنوياً» داعياً المواطنين لاقتحام هذا المجال.