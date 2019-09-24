القمة العالمية لطاقة المستقبل تطلق «معرض ومنتدى المدن الذكية» 2020

المصدر: أبوظبي- البيان

يستعد منظمو القمة العالمية لطاقة المستقبل، التي تحتضنها العاصمة أبوظبي، لإطلاق «معرض ومنتدى المدن الذكية» الأول، خلال فعاليات الدورة المرتقبة خلال أسبوع أبوظبي للاستدامة في الفترة ما بين 11-18 يناير 2020، في وقت تشير التوقعات إلى أن سوق المدن الذكية باتت مهيّأة للوصول إلى تريليوني دولار بحلول 2025 وفقاً لتقرير شركة «فروست آند سوليفان».

ويسلط المنتدى الجديد الضوء على السبل التي يمكن عبرها للتقنيات الحديثة المساهمة في تعزيز السعادة والصحة والاستدامة والأمان في مدن العالم. وأكدت الدكتورة لمياء نواف فواز، المديرة التنفيذية لإدارة الهوية المؤسسية والمبادرات الاستراتيجية في «مصدر» أن تحقيق الاستدامة في المدن والبيئات الحضرية يواجه تحديات كبيرة تبدأ بتشييد المباني، وإقامة منظومات النقل والاتصالات.