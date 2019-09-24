300 مليون درهم استثمارات «كونتيننتال» في دبي لاند

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة «كونتيننتال للاستثمار»، وهي الذراع الاستثمارية لمجموعة لاندمارك صبور، عن ضخ استثمارات جديدة تفوق 300 مليون درهم في منطقة دبي لاند.

وتتضمن الاستثمارات، إطلاق المرحلة الثانية من مشروع رُكان، الذي يتضمن 349 فيلا باستثمارات تتراوح بين 180- 200 مليون درهم، بالتعاون مع شركة ريبورتاج للعقارات، الشركة المتخصصة في مجال التطوير العقاري، والتي تتخذ من أبوظبي مقراً لها، فيما تبلغ استثمارات المرحلة الثالثة من المشروع نحو 60 مليون درهم.

ويأتي مشروع «رُكان» متعدد المراحل ضمن خطط الشركة واستراتيجيتها في التوسع بمشاريعها النوعية، وخاصة بعد النجاح اللافت الذي حققه برج كونتيننتال بتكلفة تزيد على 400 مليون درهم، الواقع في مارينا دبي، والمؤلف من 219 شقة موزعة على 29 طابقاً سكنياً، والذي يتميز بإطلالة ساحرة، ومرافق ترفيهية رائعة.

ويمتد المشروع على مساحة إجمالية تصل إلى 3 ملايين قدم مربعة، حيث تتكون من أكثر من 60% من المساحات العامة المفتوحة والخضراء التي تخلق بيئة منزلية مريحة للعائلة.

ويقع المشروع بجوار مشروع «المرابع العربية» وعلى مقربة من أبرز مراكز التسوق، وملاعب الغولف، والمجمعات الترفيهية. وتم تخصيص60% من مساحة المشروع للأماكن العامة المفتوحة والمساحات الخضراء، لتوفير بيئة هادئة تعزز الاسترخاء والانسجام مع الطبيعة.

ويضم المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات يتكوّن من فلل، وتاون هاوس، وتوين هاوس، واستديوهات، وشقق فاخرة بمساحات متنوعة، بالإضافة إلى منطقة تجارية تتكون من مساحات للبيع بالتجزئة، وأماكن مميزة للتنزه، ومرافق ترفيهية.

وقال حمد خليفة العبار نائب المدير التنفيذي لشركة «كونتيننتال للاستثمار»، إنه تم تصميم هذا المشروع بعناية كاملة ليوفر مساحات خضراء واسعة ومسارات لركوب الدراجات، مسارات للمشي التي تمنحك إحساساً بالحرية، مؤكداً أن المشروع يعكس ارتفاع معدلات طلب المستثمرين على قطاع العقارات في إمارة دبي.

وأضاف: إن موقع المشروع في منطقة دبي لاند التي باتت إحدى المناطق العمرانية الأسرع نمواً وذات العوائد الاستثمارية المجزية، وإحدى وجهات الجذب للمستثمرين الجدد، والتي تتيح لهم عائدات مرتفعة في المستقبل.

وأوضح أن الشركة تقدم خطة دفع مريحة على مدار عامين بعد التسليم وهي عبارة عن 10% دفعة مقدمة و4% مقابل رسوم التسجيل، و1% شهرياً لحين التسليم وباقي المبلغ عند الاستلام.

وثمن التعاون مع شركة ريبورتاج للعقارات، لما تتمتع بع من سمعة طيبة في أبوظبي وأثبتت تجربتها نجاحاً مع تعاونها 4 شركات كبرى من بينها شركتا مصدر ومبادلة، موضحاً أن ريبورتاج أضافت عنصراً استثمارياً هو الابتكار في منتج ذات الغرفة الواحدة والغرفتين والتي لاقت رواجاً غير متوقع وغير مسبوق في دبي.