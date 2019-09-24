مطارات أبوظبي تشارك في منتدى تطوير المسارات الجوية بأستراليا

المصدر: أبوظبي – البيان

تشارك مطارات أبوظبي حالياً في الدورة الخامسة والعشرين من «منتدى تطوير المسارات الجوية»، والذي يختتم أعماله اليوم على أرض معارض أديليد في أستراليا.

وذلك لمناقشة إمكانية تطوير مسارات جوية جديدة مع الأطراف المعنية، إلى جانب عرض نموذج مجسم لمبنى المطار الجديد.

وتعد مشاركة مطارات أبوظبي في المنتدى ثمرة للجهود المتواصلة التي تبذلها الشركة لتعزيز المسارات الجوية من وإلى أبوظبي، مع تسليط الضوء على فرص الخدمات الجوية المتاحة أمام شركات الطيران في مطارات الإمارة، وخاصة مطاري أبوظبي الدولي والعين الدولي.

ويأتي موعد انعقاد «منتدى تطوير المسارات الجوية» قبيل افتتاح مبنى المطار الجديد في مطار أبوظبي الدولي، والمصمم خصيصاً لتزويد المسافرين بتجربة في غاية السهولة والراحة، وذلك من خلال توظيف أحدث التقنيات في القطاع والمرافق عالمية المستوى، وتعزيز القدرة الاستيعابية وسهولة الوصول.

وقال برايان تومبسون، الرئيس التنفيذي لمطارات أبوظبي: «تأتي مشاركتنا في منتدى تطوير المسارات الجوية، انطلاقاً من ثقتنا بالفرص البارزة التي تتيحها مطارات أبوظبي أمام شركات الطيران المهتمة بالتعاون معنا، والاستفادة من مكانة أبوظبي الرائدة كمركز عالمي للمسافرين من السيّاح ورجال الأعمال على حد سواء، فضلاً عن شبكتنا المتنامية من المسارات الجوية عبر مختلف أنحاء الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا وآسيا والأمريكيتين».

وبدوره قال خليل لمرابط نائب أول لرئيس تطوير أعمال الطيران في مطارات أبوظبي: «تنسجم مشاركاتنا في منتدى تطوير المسارات الجوية 2019 مع الجهود الحثيثة التي نبذلها لبناء شراكات استراتيجية مع أهم الشركات والجهات المعنية من مختلف أرجاء المنطقة والعالم.

وذلك لتعزيز مكانة أبوظبي في قطاع الطيران وتزويد المسافرين بالمزيد من الخيارات. ونتطلع إلى استعراض مجسم مبنى المطار الجديد والذي سيتيح للمسافرين من مختلف أنحاء العالم الاطلاع على مزايا علامتنا التجارية الفريدة التي تعكس كرم الضيافة العربية».