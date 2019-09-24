«أدنوك» تبدأ إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي 2023

المصدر: دبي- سيد صالح

حددت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة «توتال» الفرنسية، عام 2023 للبدء في إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي في أبوظبي، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء، نقلاً عن نشرة سندات أصدرتها «أدنوك».

وأفادت النشرة بأن الشركتين تستهدفان الوصول بحجم إنتاج الغاز الطبيعي غير التقليدي إلى 1 مليار قدم مكعبة يومياً.

وأوضحت النشرة أن موقع الإنتاج هو مشروع حوض غاز «الذياب» غير التقليدي بمنطقة «الرويس» في أبوظبي، وأضافت أن «أدنوك» تهدف من وراء المشروع، إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي لأبوظبي.

وكانت «أدنوك» و«توتال» قد أبرمتا في نوفمبر الماضي، اتفاقية امتياز حوض غاز «الذياب».