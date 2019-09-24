«عزيزي» تفتتح مشروع «عالية» في مدينة دبي الطبية

المصدر: دبي ـ البيان

افتتحت «عزيزي» للتطوير العقاري، مشروعها «عالية»، البرج السكني المصمم وفق أعلى مواصفات الأناقة في مدينة دبي الطبية الحديثة الراقية، ويتكون من 16 طابقاً تضم 346 وحدة سكنية، تتراوح بين 191 استوديو و135 شقة من غرفة واحدة و20 شقة من غرفتين، مع وجود مساحة قدرها 16 ألف قدم مربع مخصصة لمحلات التجزئة المتميزة..

وقام مرويس عزيزي، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة عزيزي، وفرهاد عزيزي، الرئيس التنفيذي لشركة عزيزي للتطوير العقاري ونائب رئيس مجلس إدارة المجموعة، بافتتاح هذا المشروع بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين وأعضاء فريق إدارة الشركة وشركائها الرئيسيين.

وقال فرهاد عزيزي في هذه المناسبة: إن افتتاح «عالية»، المشروع الرائع في واحدة من أكثر المناطق ازدهاراً في دبي، يمثل واحداً من إنجازاتنا العديدة لهذا العام. وتماشياً مع مبادرتنا الداخلية «عام البناء»، نعرب عن فخرنا إزاء مواصلة مسيرتنا لترجمة وعودنا على أرض الواقع، والتأكيد مجدداً على التزامنا بتسليم مشاريعنا في المواعيد المحددة لها مسبقاً. وستبدأ الآن عملية تسليم الوحدات، ليتحول «عالية» إلى مشروع ينبض بالحيوية بعد انتقال قاطنيه إلى منازلهم. وعلاوة على ذلك، يمثل هذا الإنجاز المهم إضافة قيمة إلى تراثنا القائم على تطوير وجهات سكنية عالمية الطابع، وإثراء حياة عملائنا من خلال مشاريع متصلة مع محيطها، وتوفر لهم كافة وسائل الراحة المتميزة وخيارات الأنماط الراقية، إلى جانب تعزيز شعورهم بالانتماء إليها.