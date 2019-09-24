«جيتكس شوبر» ينطلق اليوم بأحدث الأجهزة وأفضل الصفقات

المصدر: دبي - البيان

أعلن القائمون على تنظيم «جيتكس شوبر 2019»، أضخم المعارض وأكثرها عراقة من نوعه على مستوى المنطقة في مجال الأجهزة الإلكترونية الاستهلاكية، عن افتتاح المعرض رسمياً في مركز دبي التجاري العالمي اليوم.

ويقدم المعرض لزواره، الذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى أكثر من 100 ألف زائر، مجموعة واسعة ومتنوعة من عروض المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية، بالإضافة إلى باقة واسعة من الفعاليات والأنشطة والصفقات الحصرية الجديدة على مدار خمسة أيام في مركز دبي التجاري العالمي. وتعقد فعاليات المعرض في دورته الحالية في قاعات الشيخ سعيد 1 و2 و 3 وتستمر لغاية يوم السبت 28 سبتمبر، لتقدم صفقات وعروضاً لا تضاهى على الإلكترونيات، إضافةً إلى العديد من الجوائز اليومية والهدايا والتجارب التفاعلية التي تضمن استمتاع عشاق المنتجات الإلكترونية من جميع الأعمار بتجربة تسوق فريدة.

وبهذه المناسبة، قالت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات لدى مركز دبي التجاري العالمي: «يواصل معرض «جيتكس شوبر» تقديم أفضل الصفقات والعروض المميزة التي يقدمها على أحدث الإلكترونيات ومجموعة كبيرة من تجارب اختبار المنتجات قبل شرائها في جميع أقسام المعرض. وستحتل المنتجات المنزلية الذكية مكانة بارزة في نسخة هذا العام من المعرض عبر المنطقة المخصصة للمنتجات المنزلية الذكية، لتعزيز تجربة المتسوقين وتقديم دعم إضافي للزوار لمساعدتهم في عملية الشراء».