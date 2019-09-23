حصة آل مالك تحصد "جائزة الأداء المتكامل للمرأة بالقطاع البحري" خلال "جوائز سيتريد البحرية 2019"

المصدر: البيان الإلكتروني

حازت المهندسة حصة آل مالك، المدير التنفيذي للقطاع البحري في "الهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية"، على "جائزة الأداء المتكامل للمرأة بالقطاع البحري" خلال الدورة السادسة عشرة من "حفل جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا" الذي يعتبر أحد أبرز فعاليات "أسبوع الإمارات البحري 2019" الذي يقام تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي. وشهد الحفل أيضاً تكريم الدكتور القبطان رادو أنتولوفيتش، المدير التنفيذي ورئيس قسم الخدمات البحرية في "موانئ دبي العالمية" بـ "جائزة أفضل شخصية بحرية للعام 2019"، بحضور كوكبة من كبار الشخصيات وأقطاب الصناعة البحرية الإقليمية والعالمية.

وتخلّل "حفل جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا 2019" أيضاً منح "جائزة الاستثمار الأمثل في الأفراد" لـ "بحري" (Bahri)؛ و"جائزة صفقة العام 2019" لـ "إتش.إف.دبليو" (HFW) بدعم من "موانئ أبوظبي" و"موانئ كوسكو"، فيما نالت شركة "العراقية لخدمات الشحن وتجارة النفط" (AISSOT) جائزة "أفضل شركة جديدة في القطاع البحري لعام 2019" و"مدينة دبي الملاحية" جائزة "أفضل ممكن أعمال للعام 2019". وتسلّم بدر ناصر الخشتي، رئيس مجلس إدارة "شركة ناقلات النفط الكويتية"، "جائزة الإنجازات طويلة المدى لعام 2019" المرموقة، فيما حصد الكابتن عبد الكريم المصعبي، الرئيس التنفيذي لشركة "أدنوك للإمداد والخدمات" ورئيس مجلس إدارة "جمعية الإمارات للشحن البحري"، "جائزة أهم إنجازات 2019".

ويبرز "حفل جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا"، الذي أقيم على هامش فعاليات الأمسية الأولى من "أسبوع الإمارات البحري 2019"، كأحد أبرز الفعاليات المرموقة على خارطة الجوائز البحرية، سيّما وأنه منصة استراتيجية لتكريم أهم الشخصيات المؤثرة والجهات الرائدة ضمن المشهد البحري الإقليمي خلال العام الفائت.

وضمت قائمة الفائزين للعام 2019 ما يلي:

• جائزة المساهمة في تطوير مجتمع بحري إقليمي

الفائز: موانئ دبي العالمية -الإمارات العربية المتحدة

إشادة عالية: شركة سامسونج للصناعات الثقيلة نيجيريا المحدودة

• جائزة الشحن البحري الأخضر

الفائز: شركة "سيكور أوفشور دبي إل.إل.سي" (Seacor Offshore Dubai LLC)

• جائزة السلامة والجودة

الفائز: الأحواض الجافة العالمية دبي

إشادة عالية: "الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن" (ASRY)

• جائزة التعليم والتدريب

الفائز: "الشركة العمانية لإدارة السفن"

إشادة عالية: "شركة ناقلات النفط الكويتية"

• جائزة المسؤولية الاجتماعية

الفائز: "إيسار بورتس المحدودة" (Essar Ports Ltd)

إشادة عالية: موانئ أبوظبي – سفين

• جائزة الابتكار التقني

الفائز: شركة "سيكور أوفشور دبي إل.إل.سي" (Seacor Offshore Dubai LLC)

• جائزة سلسلة التوريد والنقل والإمداد البحرية

الفائز: "لوجي-بوينت" (LogiPoint)

• جائزة أفضل شركة نقل بحري للعام 2019

الفائز: "الشركة العمانية لإدارة السفن"

إشادة عالية: "بحري"

• جائزة أفضل حوض سفن للعام 2019

الفائز: "البواردي دامن" (Albwardy Damen)

• جائزة أفضل وكيل شحن

الفائز: "كانو شيبينج" (Kanoo Shipping)

• جائزة أفضل مشغل للموانئ والمحطات البحرية

الفائز: "موانئ أبوظبي"

• جائزة الخدمات البحرية

الفائز: موانئ أبوظبي – سفين

• جائزة القطاع البحري في أفريقيا

الفائز: "منظمة الإدارات البحرية الأفريقية" (AAMA)

• جائزة القطاع البحري لشبه القارة الهندية

الفائز: "جمعية الموانئ الهندية"

وقالت إيما هاول، مديرة التسويق في "إنفورما ماركتس" (Informa Markets): "شكّل "حفل جوائز سيتريد البحرية في الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا 2019" محطة جديدة وناجحة على درب تكريم الإنجازات السبّاقة والمساهمات القيّمة لنخبة الشخصيات والشركات والمنظمات الرائدة من مختلف أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشبه القارة الهندية وأفريقيا. ونتقدم بالشكر الجزيل من لجنة التحكيم التي أولت الوقت والجهد اللازم لاختيار الفائزين وفق أعلى المعايير العالمية. كما نثمّن الدعم الكبير المقدم من الرعاة الرسميين الذين تشرفنا برعايتهم للحدث، وهم "أدنوك" و"شركة الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن" و"أكزو نوبل" و"مدينة دبي الملاحية" و"سلطة مدينة دبي الملاحية" و"لوك أويل للزيوت البحرية" و"موانئ أبوظبي – سفين" و"محطة بوابة البحر الأحمر" و"موانئ أبوظبي" و"تريستار" و"الأحواض الجافة العالمية و"موانئ دبي العالمية" و"شركة عُمان للحوض الجاف" وشركة "إنشكيب لخدمات الشحن"."