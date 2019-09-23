«ديلي ميل»: فنادق ومطاعم دبي وجهات سياحية رائعة

المصدر: دبي- سيد صالح

وصفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية الفنادق والمطاعم في دبي بأنها وجهات سياحية في حد ذاتها، وأنها جديرة بالزيارة للتمتع بمشاهدتها كمعالم سياحية رائعة، وليست مجرد أماكن للإقامة، النوم وتناول الطعام، كما هو الحال في الفنادق والمطاعم في أي مدينة أخرى من مدن العالم.

ونشرت الصحيفة، أمس، تقريراً سياحياً خاصاً عن دبي، واستعرضت كاتبة التقرير بعضاً من أبرز فنادق ومطاعم دبي بالأسماء. ثم تطرقت كاتبة التقرير إلى المعالم الأخرى في دبي بخلاف الفنادق والمطاعم، فذكرت أن بعض هذه المعالم فائقة الإبهار، ومنها «جزيرة النخلة الاصطناعية».

وتحدثت الكاتبة عن العمارة والمباني في دبي، فذكرت أن دبي تضم عدداً هائلاً من ناطحات السحاب الساحرة، وتستحق مشاهدتها من على ارتفاع في جولة داخل طائرة.