مناولة حاويات موانئ أبوظبي تقفز 82 % في النصف الأول

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت «موانئ أبوظبي» عن نتائجها التشغيلية للنصف الأول 2019، حيث حققت نمواً كبيراً في مجالات عدة، ومن أبرزها حجم مناولة الحاويات بنسبة 82.4%. ويُعزى هذا النجاح إلى المكاسب المحققة من إبرام اتفاقيات امتياز مع عدد من أبرز شركات قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية، بما فيها شركة «إم إس سي» العالمية للملاحة وشركة «كوسكو الملاحية للموانئ المحدودة».

وأثمرت هذه الاتفاقيات عن نمو كبير في عدد السفن التي تستفيد من موقع ميناء خليفة الاستراتيجي ومرافقه العالمية المستوى، وكذلك استثمار موانئ أبوظبي في أحدث الحلول التكنولوجية والبنية التحتية المتطورة.

ميناء خليفة

وسجل ميناء خليفة ارتفاعاً في حجم مناولة الحاويات من 620,974 حاوية نمطية خلال النصف الأول 2018 إلى 1,135,021 حاوية خلال النصف الأول 2019، ما يمثّل زيادة كبيرة بنسبة 82.4%.

جاء هذا النمو مدعوماً بشكل رئيسي باتفاقية الامتياز المبرمة مع شركة «إم إس سي» العالمية للملاحة خلال العام الماضي. وتتوقع موانئ أبوظبي تحقيق مزيد من النمو بعد اكتمال بناء وتطوير محطة «كوسكو أبوظبي للحاويات»، بالتعاون مع شركة «كوسكو» الملاحية للموانئ المحدودة الصينية.

وتأتي هاتان الاتفاقيتان ضمن استراتيجية موانئ أبوظبي الممتدة على مدار خمس سنوات، بهدف تعزيز التبادل التجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة والمساهمة في بناء اقتصاد وطني مستدام ومتنوع. وتتوقع موانئ أبوظبي أن ترتفع الطاقة الاستيعابية لميناء خليفة إلى 9.1 ملايين حاوية بحلول 2024.

تحديات

وقال فلاح محمد الأحبابي، رئيس مجلس إدارة موانئ أبوظبي: «رغم التحديات التي ألقت بظلالها على البيئة الاستثمارية العالمية خلال السنوات الأخيرة، نجحنا في تحقيق نتائج طيبة في قطاعي التجارة والخدمات اللوجستية وتحقيق مكاسب وإنجازات قوية تدعم جهود تنويع اقتصادنا الوطني.

ونحن فخورون بدور موانئ أبوظبي في ترسيخ مكانة الإمارات وأبوظبي على خريطة التجارة والصناعة والخدمات اللوجستية في المنطقة».

بدوره، قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي: «حقّقت موانئ أبوظبي نتائج متميزة خلال النصف الأول بتسجيل معدلات نمو مرتفعة في كل عملياتها بدءاً من حجم مناولة الحاويات وصولاً إلى عدد زيارات سفن الرحلات السياحية. ونتوقع تحقيق المزيد من النجاحات والتقدم بعد تدشين العمليات التجارية لمحطة «كوسكو أبوظبي للحاويات».

واستقطبت موانئ أبوظبي، حتى اليوم، أكثر من 500 مستثمر إلى مدينة خليفة الصناعية بالإضافة إلى حزمة ضخمة من الاستثمارات تخطت 65 مليار درهم عبر قطاعات مختلفة، شملت المعادن واللدائن البلاستيكية والنفط والغاز والسيارات.

استثمارات

تواصل مدينة خليفة الصناعية جذب المزيد من الاستثمارات، خاصة بعدما وقّعت اتفاقيات استراتيجية مع «دي إتش إل جلوبال فورواردينج» و«جلف كومباوند بليندنج» خلال النصف الأول 2019، وكذلك بعد وضع شركة رودبوت الصينية لصناعة الإطارات حجر الأساس لمشروع بقيمة 2.2 مليار درهم.

وبمجرد اكتمال المشروع، ستبلغ قدرته الإنتاجية السنوية 10 ملايين إطار للسيارات ومليون إطار للشاحنات والحافلات بحلول 2022.