1.5 مليار درهم للبنية التحتية لـ«جنوب الرياض» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أرست شركة «مُدن العقارية»، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع جنوب مدينة الرياض على ثلاثة مقاولين بتكلفة 1.53مليار درهم بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.. وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، الرامية إلى بناء مجتمع سكني عصري يراعي أعلى معايير الاستدامة ويوفر الحياة الرغيدة للمواطنين.

ويتميز مشروع مدينة الرياض بموقع استراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى أبوظبي والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع «مدينة الرياض» على بعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية في العاصمة.

وقال بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة: «يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الإسكانية التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان في أبوظبي بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم، حيث سيوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية المتنوعة».

وأشاد بجهود حكومة أبوظبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولـــي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء البنية التحتـــية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبــي المستقبلية، والتي تسعى إلى توفير المسكن الملائم الذي يضمن حياة كريمــة لأفراد المجتمع.

وأكد المحيربي أن التعاون مع شركة مُدن العقارية لتنفيذ أعمال المشروع هو دليل على حرص حكومة أبوظبي على توظيف الكوادر ذات الخبرات التي ترتقي إلى المستوى العالمي في مجال تطوير قطاع الإسكان، لضمان بنية تحتية ذات معايير عالمية، ولتأمين منظومة إسكانية مستدامة تواكب رؤية أبوظبي المستقبلية.

من جانبه أكد عبد الله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية، أن ترسية المشروع في هذه المرحلة يؤكد سير الأعمال وفقاً للخطة المُعتمدة لجنوب مدينة الرياض، حيث إن الشركة تضع نصب عينيها رؤية القيادة الرشيدة، الرامية إلى تنفيذ مشاريع مُتكاملة ومُستدامة، توفر من خلالها كلّ ما يلزم في عملية البناء، وتعزز التكامل والجودة والسلامة.

وقال إن أعمال المشروع ستبدأ بشكل رسمي اعتباراً من أكتوبر المقبل، وإن مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطي 8.4 ملايين متر مربع، لتخدم أكثر من 3310 قطع أرضٍ سكنية، و7 مدارس وحضانتين، ومركزين صحيين، و18 مسجداً، و14 قطعة أرض تجارية، ومركزاً للدفاع المدني ومحطات وقود و5 قطع أراضٍ للمرافق الحكومية.

وأضاف الساهي أن المشروع سيتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية وخارجية، ومشاريع إنارة وخفض منسوب المياه الجوفية، وشبكة الاتصالات، والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ونظام مكافحة الحريق، وشبكة المياه، وأنظمة التحكم المرورية، وشبكة الغاز ومشاريع خاصة بشبكة الكهرباء.