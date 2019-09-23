اتفاقية تعاون لتسهيل إجراءات تسجيل العقارات في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت سلطة التسجيل لدى سوق أبوظبي العالمي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات- أبوظبي عن توقيع اتفاقية تعاون لإيجاد شراكة بين الجهتين، تختص بإجراءات تسجيل العقارات في إمارة أبوظبي، بما يعزز مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل عام وإمارة أبوظبي بشكل خاص مركزاً اقتصادياً متقدماً.

وبموجب الاتفاقية، سيعمل الطرفان على تسهيل تسجيل الأراضي و/أو العقارات الواقعة خارج النطاق الجغرافي للمنطقة المالية الحرة في إمارة أبوظبي، سواء كانت داخل المناطق الاستثمارية في أبوظبي أو خارجها باسم المؤسسات العاملة في السوق العالمي بكل أشكالها القانونية، بما في ذلك الشركات ذات الغرض الخاص وشركات التأسيس والمحافظ العقارية، وذلك بالتماشي مع قانون الملكية العقارية في أبوظبي والقواعد والإجراءات الخاصة بدائرة التخطيط العمراني والبلديات، كما تنص الاتفاقية على مراقبة عملية نقل الأسهم في المؤسسات المؤهلة، وذلك بعد الحصول على شهادة عدم ممانعة واستلام شهادة تولي المناصب الصادرة عن سلطة التسجيل.

وقد وقع على الاتفاقية كل من ظاهر بن ظاهر المهيري- الرئيس التنفيذي لسلطة التسجيل، وسيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية مدينة أبوظبي.

من جانبه أكد سيف بدر القبيسي أن توقيع اتفاقية التعاون مع سوق أبوظبي العالمي، من شأنه تعزيز الإجراءات الداعمة لحركة التداول العقاري، كما ستسهم هذه الخطوة في إعطاء دفعة قوية لحركة تسجيل الأملاك، وذلك نابع من المكانة الاقتصادية والموثوقية العالمية، التي يتمتع بها سوق أبوظبي العالمي.

وأضاف أن بلدية مدينة وأبوظبي ومن خلال القوانين الداعمة للسوق العقارية، ومن ضمنها القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في أبوظبي، تعمل من أجل إيجاد بيئة استثمارية وتداولية على أكبر قدر من المرونة والاستجابة لمتطلبات المستثمرين والملاك، وفقاً لأرفع مستويات الضمان والشفافية، مؤكدا أن البلدية أرست من خلال هذه القوانين نمطاً حضارياً مميزاً في حفظ حقوق جميع الأطراف وخصوصاً في مجال تداول وشراء وبيع العقارات وتسجيلها، والتسويق للمشاريع العقارية وفقاً للقوانين والنظم التي احتواها القانون العقاري.

وأكد أن هذه الاتفاقية تنسجم مع دور دائرة التخطيط العمراني والبلديات كونها جهة حكومة مسؤولة عن إدارة النمو والتطور العمراني في إمارة أبوظبي وإدارة قطاع البناء والعقارات، وفقاً لأفضل الممارسات والإشراف على تقديم خدمات بلدية مميزة تسعد المجتمع، وذلك من خلال إدارة الأصول والبنى التحتية والمرافق العامة والمحافظة على المظهر العام، وعبر التخطيط الكامل والمستدام، وتطوير اللوائح والسياسات، والتنفيذ والرقابة، بالإضافة إلى ذلك هي الجهة المختصة في إمارة أبوظبي بتسجيل الأراضي والعقارات الواقعة في إمارة أبوظبي باسم مالكيها.