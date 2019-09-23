«دبي للاستثمار» شريك استراتيجي لـ«أسبوع دبي للاستثمار 2019»

المصدر: دبي- البيان

أعلنت مؤسسة دبي لتنمية الاستثمار، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن استمرار شركة «دبي للاستثمار» في دعم «أسبوع دبي للاستثمار» 2019 بنسخته الخامسة شريكاً استراتيجياً للدورة الحالية من المنتدى تحت شعار «الاستثمار في مدينة المستقبل»، والذي تنظمه المؤسسة تحت رعاية كريمة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، في الفترة ما بين 29 سبتمبر الجاري إلى 3 أكتوبر 2019.

ويؤكد هذا الدعم الدور المحوري الذي يلعبه الحدث في تعزيز الشراكة مع مجتمع المستثمرين، عبر تزويدهم برؤى جديدة حول فرص النمو والشراكة والابتكار التي تدعم أهداف الأجندة الوطنية 2021 لدولة الإمارات وخطة دبي 2021.

ويشكّل «أسبوع دبي للاستثمار» فرصة مثالية لشركة دبي للاستثمار، للتفاعل والشراكة مع مجتمع المستثمرين ورواد الأعمال والخبراء والوفود المشاركة من مختلف أنحاء العالم.

وقال فهد القرقاوي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الاستثمار: «نرحب بانضمام «دبي للاستثمار» شريكاً استراتيجياً لـ«أسبوع دبي للاستثمار 2019»، مثمنين مكانة الشركة كونها واحدة من الكيانات الاستثمارية الرائدة في الإمارة.

وأضاف: تضيف الشراكة الاستراتيجية مع «دبي للاستثمار» قوة وأهمية لأسبوع دبي للاستثمار، الذي يمكّن بدوره المستثمرين من تبادل الأفكار والرؤى الجديدة والتعرف على مستجدات فرص الاستثمار.

من جهته أكد خالد بن كلبان، العضو المنتدب وكبير المسؤولين التنفيذيين في «دبي للاستثمار» أن الشركة تواصل التزامها في المساهمة بمختلف الفعاليّات العالمية المهمّة في دبي، إيماناً منها بأهميتها في تعزيز فرص الاستثمار وممارسة الأعمال في الإمارة.

وشدّد بن كلبان أهمية الشراكة الاستراتيجية، التي تجمع بين الشركة و«أسبوع دبي للاستثمار 2019»، والتي تهدف إلى توحيد الجهود وتفعيل الشراكات بما يسهم في تعزيز سياسة التنويع الاقتصادي التي تنتهجها الإمارة، من خلال توسيع نطاق الإنتاج وتوزيع الاستثمارات لتشمل مختلف القطاعات الاقتصادية.