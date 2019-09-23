2650 رخصة جديدة بدبي في أغسطس

المصدر: دبي - البيان

أظهر تقرير حركة الأعمال الصادر عن قطاع التسجيل والترخيص التجاري في اقتصادية دبي، أن إجمالي عدد الرخص الجديدة التي تم إصدارها خلال شهر أغسطس 2019 وصل إلى 2,650 رخصة، بمعدل 85 رخصة يومياً في إمارة دبي.

وساهمت الرخص الجديدة في إضافة 8,187 وظيفة إلى سوق العمل، وتوزعت تلك الرخص على عدة أنشطة جاء في مقدمتها الأنشطة المهنية بنسبة 65.6%، والتجارية 32.2%، والسياحية 1.7%، والصناعية 0.5%.

وتؤكد هذه الأرقام الصادرة عن «خارطة الأعمال»، المنصة الرقمية المعلوماتية التابعة لاقتصادية دبي، على استمراريتها في دعم وتعزيز المسيرة التنموية الطموحة لاقتصاد دبي نحو التميز، وترسيخ موقع الإمارة على الخارطة الاقتصادية كمركز للمال والأعمال على مستوى المنطقة والعالم.

وأوضح التقرير أن إجمالي معاملات التسجيل والترخيص التجاري المنجزة خلال شهر أغسطس 2019 وصل إلى 21,249 معاملة.

وأنجزت مراكز التعهيد المتواجدة في مختلف المناطق بدبي 15,349 معاملة أي ما يشكل 72% من إجمالي المعاملات المنجزة (21,249)، الأمر الذي يظهر الدور الحيوي لهذه المراكز في تقديم خدمات متميزة للجمهور، كما تعكس هذه الأرقام الجهود التي تبذلها اقتصادية دبي لتقديم خدمات ذات قيمة مضافة للعملاء في سبيل تسهيل مزاولة الأعمال والأنشطة التجارية.

وبلغت عملية حجز الأسماء التجارية 3,452 إجراء، وبلغ عدد الموافقات المبدئية 2,954 إجراء، في حين وصل إجمالي عدد التصاريح التجارية في أغسطس 2019 إلى 1,023 تصريح، الأمر الذي يؤكد جاذبية دبي للراغبين في مزاولة الأنشطة التجارية من جهة، إلى جانب زيادة ثقة رجال الأعمال بمتانة الاقتصاد المحلي.

تجديد

ووصل إجمالي معاملات التجديد نحو 8,646 معاملة خلال شهر أغسطس من 2019، ضمت 4,282 معاملة تجديد للرخص التجارية بشكل تلقائي من خلال الرسائل النصية، وهو ما يشكل 50% من إجمالي المعاملات، مما يؤكد على استدامة وتنافسية الأعمال في إمارة دبي.

وبلغ عدد الرخص الفورية التي يتم إصدارها في خطوة واحدة بدون موقع للسنة الأولى وإعفاء من عقد التأسيس لذات الفترة، 160 رخصة، في حين بلغ عدد رخصة تاجر 191 رخصة. وتسعى اقتصادية دبي على تأكيد دور مبادراتها في تعزيز الترابط مع شركائها من القطاع الخاص لضمان استمرارية ونمو أعمالهم التجارية.

وبالنسبة لتوزيع الرخص الجديدة وفق الجنسيات، جاءت بنغلادش في المرتبة الأولى، تلتها الهند وباكستان وجمهورية مصر العربية وبريطانيا والصين والمملكة العربية السعودية والأردن والسودان والولايات المتحدة الأمريكية.

توزيع الرخص

وسلّط تقرير حركة الأعمال الضوء على توزيع الرخص الجديدة خلال شهر أغسطس من 2019 حسب المناطق الرئيسية في إمارة دبي، حيث حازت منطقة ديرة النسبة الأكبر بإجمالي 1,518 رخصة، ومن ثم منطقة بر دبي 1,129 رخصة، ومنطقة حتا بواقع 3 رخص تجارية جديدة.

وأوضح التقرير توزيع الرخص الجديدة لأعلى عشر مناطق فرعية، والتي شكلت نسبة 86.7% من إجمالي جميع المناطق، حيث جاءت منطقة القرهود في المرتبة الأولى (15.2%)، تلتها برج خليفة (14.4%)، عود المطينة الثالثة (14.2%)، الفهيدي (8.6%)، المرقبات (8.6%)، بور سعيد (8.2%)، عود ميثاء (7.1%)، الخبيصي (5.7%)، المرر (2.8%)، ونايف (1.9%).

أنشطة

بحسب توزيع الأنشطة الاقتصادية للرخص الجديدة خلال شهر أغسطس 2019، حازت «العقارات والتأجير وخدمات الأعمال» 43.9% من حصة الأنشطة، تلتها «التجارة وخدمات الإصلاح» (26.7%)، «خدمات مجتمعية وشخصية» (9.8%)، «بناء وتشييد» (7.5%)، «نقل وتخزين واتصالات» (4.5%)، «مجموعة الفنادق» (3.4%)، «صناعة تحويلية» (1.5%)، «وساطة مالية» (0.9%)، «الصحة والعمل» (0.9%)، «مجموعة المقاولات» (0.8%).