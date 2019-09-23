«الجيل الخامس» نجم «أسبوع جيتكس للتقنية»

المصدر: دبي- وائل اللبابيدي

تنطلق خلال الفترة من 6 ــ 10 أكتوبر المقبل فعاليات معرض أسبوع «جيتكس للتقنية» ومعرض «جيتكس لنجوم المستقبل»- أهم حدثين في مجال التكنولوجيا والشركات الناشئة في المنطقة، تجتمع فيهما أكثر من 4500 شركة من أكثر من 100 دولة، في 24 قطاعاً تقنياً، وذلك في مركز دبي التجاري العالمي، ليرسخ المعرض في دورته الـ39 هذا العام مكانته مركز التقاء ابتكارات القرن الـ 21 في المنطقة بأسرها.

وسيركّز المعرض الذي نما 7% بالمقارنة مع العام الماضي على عرض حلول وتطبيقات عملية لتقنية اتصال الجيل الخامس بمشاركة شركات رائدة في القطاع مثل «اتصالات» و«هواوي» و«إريكسون» ليكون «جيتكس» أكبر واجهة عرض في المنطقة لتقنية الجيل الخامس حتى اليوم، وذلك بالتزامن مع وجود خطط لدول الخليج بالكامل لإطلاق خدمات شبكات الجيل الخامس النقالة خلال العامين المقبلين، وتوقع وصول عدد المشتركين في تقنية الجيل الخامس في المنطقة إلى 30 مليوناً بحلول 2024.

كما تتميز دورة العام التي تشارك فيها أكثر من 4500 شركة عالمية بمشاركة لافتة ونوعية لأبوظبي والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجد دول لأول مرة من بينها النمسا، والبرازيل، وإيطاليا، بالإضافة إلى استعراض أحدث حالات استخدام وتطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات كما سيعزز المعرض الذي يمتد على مساحة 1,3 مليون قدم مربعة هذا العام مكانته أكبر تجمّع للشركات الناشئة والمستثمرين تحت سقف واحد.

عد تنازلي

وسيشهد «جيتكس» حضوراً رئيسياً لأكبر الأسماء في عالم تقنية الجيل الخامس، الذين بدأوا بالفعل في تغيير شكل التواصل العالمي. وسوف تستكشف أجندة مؤتمر العد التنازلي لتقنية الجيل الخامس في «جيتكس» كيف يمكن لتقنية الجيل الخامس إحداث ثورة في الصناعة، والمدن الذكية والمركبات ذاتية القيادة، بالإضافة إلى مناقشة جذور مخاوف أمن تقنيات الجيل الخامس.

وتأتي شركة اتصالات في مقدمة الشركات السبّاقة في تطبيق تقنية الجيل الخامس في منطقة الشرق الأوسط بالفعل، وسوف تستخدم «جيتكس» لعرض بعض حالات استخدام التقنيات الأكثر إثارة.

وقال الدكتور أحمد بن علي، النائب الأول للرئيس للاتصال المؤسسي في «مجموعة اتصالات» خلال المؤتمر، إن «المجموعة ستعرض خلال جناحها بالمعرض أحدث التطبيقات والإمكانات التقنية للجيل الخامس، كما سيتم استعراض أهم التقنيات الثورية الداعمة للتحول الرقمي والابتكار الشامل التي تطال جميع القطاعات، وأبرزها قطاع النقل والتجزئة والرعاية الصحية، والتصنيع والطيران والنفط والغاز».

وأشار إلى أن «المجموعة تعمل على التوسع حالياً بشبكة الجيل الخامس في مختلف أنحاء الدولة، إذ تعتزم الوصول بمحطات التغطية المخصصة لتلك الشبكات إلى ألف محطة بنهاية العام الجاري، ما عملت الشركة أخيراً إلى مد تغطية تلك التقنية إلى موقع برج خليفة، و«إكسبو دبي 2020»، ومطار أبوظبي الدولي الجديد».

منصة عالمية

وأكّدت تريكسي لوه ميرماند، نائب الرئيس الأول لإدارة المعارض والفعاليات في مركز دبي التجاري العالمي، المنظّم لأسبوع «جيتكس» للتقنية خلال مؤتمر صحفي في دبي أمس أن «جيتكس» تحول إلى منصة عالمية ونوعية للتعلم وتبادل المعرفة التقنية، مشيرة إلى أن 82% من زوّار المعرض وعددهم أكثر من 100 سنوياً يكتسبون معارفهم التقنية من خلال زيارة معرض «جيتكس» بشكل حصري، وذلك بحسب دراسة خاصة لمركز دبي العالمي للمعارض، لافتة إلى أن المعرض سيشهد مشاركة 145 جهة حكومية من الإمارات، إضافة إلى 182 جناحاً حكومياً من مختلف دول العالم.

وأضافت: «من المتوقع أن تخلق التقنيات الحديثة مئات الآلاف من الوظائف الجديدة كما هو معلوم، ولكن لكي يتحقق ذلك لا بد من تحفيز مناخ التعلم التقني في المجتمع، وأن يقوم الجميع بتحديث معارفهم التقنية ولذلك فإن 62% من محتوى «جيتكس» سيكون مجانياً لجميع زائري المعرض هذا العام، علاوة على أن المعرض سيركز على عرض تطبيقات عملية أكبر للعديد من التقنيات الحديثة مثل بلوك تشين والذكاء الاصطناعي».

بصمة قوية

وتسعى حكومة أبوظبي لوضع بصمتها على معرض «جيتكس» لنجوم المستقبل هذا العام وذلك من خلال استعراض أحدث مشاريعها الابتكارية في الإمارة بما في ذلك Hub71، وسوق أبوظبي العالمي، StartAD، وكريبتو لابز، ودائرة الصحة بأبوظبي، والتي تهدف جميعها إلى وضع إمارة أبوظبي على الخريطة مركزاً للابتكار المستقبلي.

وكانت إمارة أبوظبي قد خصصت 535 مليون درهم لمشروع Hub71، وهو مبادرة جديدة بدعم من شركة مبادلة للاستثمار ومايكروسوفت وصندوق سوفت بانك فيجين وسوق أبوظبي العالمي، وذلك لجذب الشركات الناشئة لفتح مقرّاتها في العاصمة الإماراتية.

114 شركة سعودية

وستقيم المملكة العربية السعودية التي تشارك بـ114 شركة في جناحها بمعرض «جيتكس» لنجوم المستقبل يوم الابتكار السعودي، حيث سيشارك الدكتور أحمد الثنيان، نائب الوزير بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات السعودية، ونواف الصحاف، الرئيس التنفيذي لشركة بدير، والدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي لشركة فينشر كابيتال السعودية، وعثمان الدهّش، نائب الرئيس لتطوير الأعمال بمجموعة STC في حلقة نقاشية حول تطلّعات الشركات الناشئة بالمملكة التي تشهد حالياً رياح تغيير تهدف إلى تسريع عملية التحوّل الاقتصادي من خلال الشركات الناشئة، وتتبنى فكرة التحوّل من اقتصاد قائم على الاستهلاك إلى اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع رؤيتها الاقتصادية 2030.

«جيتكس شوبر» غداً

تنطلق غداً فعاليات معرض «جيتكس شوبر» 2019 الذي يستمر حتى 28 سبتمبر في مركز دبي التجاري العالمي. ومن المتوقع تدفق الآلاف من محبي الأجهزة التقنية والإلكترونيات الاستهلاكية إلى مركز دبي التجاري العالمي للاستفادة من العروض الترويجية والصفقات الرابحة، التي يتيحها العارضون المشاركون في أكبر مهرجان لتسوق الإلكترونيات والتقنيات في المنطقة، على أحدث الأجهزة والتقنيات ضمن أربعة أيام حافلة بالإثارة.

وتتوقع «جارتنر» أن يرتفع حجم سوق الإلكترونيات الاستهلاكية في دولة الإمارات بنسبة 6% لتصل قيمته إلى نحو 3,8 مليارات دولار نهاية العام الحالي فيما يتوقّع أن يبلغ حجم سوق التقنيات الذكية المنزلية في منطقة الشرق الأوسط 1,86 مليار دولار بحلول عام 2022.

وكشفت دراسة أجراها مركز دبي التجاري العالمي عودة 81% من زوار نسخة العام الماضي من المعرض، والبالغ عددهم 125 ألف زائر، للاستفادة من العروض والصفقات، بينما اختار أكثر من 54% منهم تأجيل خططهم لشراء الأجهزة الإلكترونية حتى موعد انعقاد معرض «جيتكس شوبر» لضمان حصولهم على أفضل العروض.