«آي إف إس» تستعرض ابتكاراتها في مؤتمر عالم الاتصالات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت «آي إف إس»، الشركة العالمية في مجال التطبيقات المؤسسية، عن مشاركتها في مؤتمر عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2019، الذي يقام يومي 24 ــ 25 سبتمبر في فندق كونراد بدبي. وبصفتها الراعي الذهبي للفعالية، تسلّط الشركة الضوء على حلولها لإدارة الخدمات الميدانية، إلى جانب لقاء العملاء والشركاء.

وستكون مارني مارتن، رئيس وحدة أعمال إدارة الخدمات لدى «آي إف إس» والرئيس التنفيذي لدى «وورك ويف»، أحد المتحدثين الرئيسيين خلال عالم الاتصالات في الشرق الأوسط 2019، حيث تقود العملاء في رحلاتهم الرقمية من خلال عرضها الذي تقدمه بعنوان «التكيف، الاستخدام والمرونة: الانطلاق في مسار ناجح للتحول الرقمي» في اليوم الأول من الفعالية.

تتحدث مارتن خلال العرض عن التحديات التي يواجهها قطاع الخدمات الميدانية وتشارك عدداً من الأفكار والمرئيات المتعلقة بدور «آي إف إس» في مساعدة الشركات للتغلب على تلك التحديات. كما تلقي الضوء خلال حديثها على كيفية اكتساب الشركات في القطاع للأفضلية التنافسية من خلال القرارات الاستراتيجية والتشغيلية التي تتيحها حلول الشركة.

وقال محمود خان، المدير التنفيذي ونائب الرئيس لمنطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا لدى «آي إف إس»: «تعد برمجياتنا لإدارة الخدمات الميدانية أفضل الحلول المتاحة التي تمكّن شركات الاتصالات من تخفيض التكاليف وتعزيز الكفاءات التشغيلية من خلال قدراتها المتكاملة.

صممت الحلول خصيصاً لقطاع الاتصالات والقطاعات المماثلة، حيث تمكن المؤسسات من إدارة وجدولة وتخطيط المتطلبات اللازمة لفرق الخدمات الميدانية لديها بشكل فعّال ومدروس.

تعدّ فعالية عالم الاتصالات في الشرق الأوسط المنصة المثالية لاستعراض حلولنا المبتكرة في مجال إدارة الخدمات الميدانية أمام جمهور من مزودي الخدمات والعملاء، إلى جانب مشاركة قصص نجاحنا في مساعدة العملاء في المنطقة والعالم في رحلاتهم للتحول الرقمي الناجح».