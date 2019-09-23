كبرى شركات العقار تستعرض أيقوناتها في «سيتي سكيب»

المصدر: دبي - البيان

تستعد كبرى شركات التطوير العقاري لاستعراض محفظتها من المشاريع والعروض الحصرية المقدمة لزوار سيتي سكيب العالمي 2019 على مدار ثلاثة أيام من انطلاق المعرض المقام في مركز دبي التجاري العالمي في الفترة من 25-27 سبتمبر المقبل.

وسيستضيف المعرض مجموعةً متنوعة من المستثمرين والأفراد، وخبراء القطاع وممثلي أبرز الجهات المحلية والعالمية المشاركة في الفعالية، ومنها «نخيل» و«أرادَ» و«عزيزي للتطوير العقاري» و«تلال العقارية». وإلى جانب الإعلان عن عددٍ كبير من المشاريع الجديدة التي ستنضم إلى السوق في المستقبل القريب، سيقدم العارضون للزوار خطط سداد حصرية وإعفاءات من الرسوم الإدارية.

وستقدم شركة «نخيل» عدداً من العروض في مختلف مشاريعها السكنية، وذلك في الفرجان، وأزور ريزيدنسز في نخلة جميرا، وفلل ند الشبا، وذا بالم تاور في نخلة جميرا، وأبراج التنين في مدينة التنين. وستتنوع الوحدات المتوفرة للبيع في معرض سيتي سكيب العالمي، ما بين شقق وفلل ومنازل تاون هاوس فاخرة جاهزة للسكن وبين شقق على الخريطة مكونة من استديوهات وغرفة وغرفتي نوم.

وستسلط شركة «عزيزي» الضوء على العديد من مشاريعها، ولا سيما «عزيزي مينا» و«عزيزي ريفييرا». ويقع مشروع «عزيزي مينا» على الهلال الشرقي في جزيرة نخلة جميرا، ويمتاز بشاطئ خاص وإطلالات بانورامية خلابة على البحر وأفق المدينة. وسيشتمل المشروع بعد استكماله على 120 وحدة سكنية بغرفة نوم واحدة و54 وحدة بغرفتي نوم و4 وحدات بينتهاوس.

كما تسلط مجموعة «كي وان» الضوء لأول المرة على مشروعها المتميز «برج باسيفيك» المكون من 20 طابقاً في منطقة برج خليفة. ويضم هذا المشروع شققاً بمساحات تتراوح بين 1-3 غرف نوم، مع العلم أن 60% من جميع وحدات المشروع تطل على برج خليفة.

وتعرض «تلال العقارية» مشروع «مدينة التلال» الذي يشغل مساحة 25 مليون قدم مربعة، ويُعتبر من أوائل مشاريع التملك الحر متعددة الاستخدامات في الشارقة.

تجدر الإشارة إلى أنّ «سيتي سكيب العالمي» يحظى بدعم وزارة الشؤون البلدية والقروية بالمملكة العربية السعودية بوصفها الراعي البلاتيني للفعالية، بالإضافة إلى الشريك الرسمي «أرادَ»، والشريك الاستراتيجي دائرة الأراضي والأملاك بدبي، والشريك المؤسس «نخيل».