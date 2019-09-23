«دانة غاز» تعيد شراء مليونين من أسهمها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

كشفت «دانة غاز» عن شراء مليوني سهم من أسهمها، في إطار برنامج إعادة شراء الأسهم الموافق عليه من قبل هيئة الأوراق المالية والسلع.وقال محمد المبيضين رئيس علاقات المستثمرين في «دانة غاز» لـ «البيان الاقتصادي»، إن الشركة بدأت في شراء أسهمها، لا سيما مع توافر فرص استثمارية جيدة ومناسبة بالسهم في الوقت الراهن.

وذكر أن الشركة لديها سيولة كافية لتنفيذ برنامج إعادة شراء الأسهم، مبيناً أن الشركة مستمرة في البرنامج بناءً على وضع السوق وسعر السهم وحجم السيولة المتاحة لديها.

وبلغ سعر الأسهم المشتراة 0.949 درهم للسهم في كل صفقة، وتمت عملية الشراء عبر«شعاع».

ويبلغ عدد الأسهم المتبقية للشراء 692.85 مليون سهم.