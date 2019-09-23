«أكسفورد بزنس» تتوقع مزيداً من ازدهار اقتصاد دبي

المصدر: دبي - البيان

توقع تقرير لشركة الأبحاث والاستشارات العالمية «أكسفورد بزنس غروب» مزيداً من الازدهار الاقتصادي لدبي من خلال الجهود التي تبذلها الإمارة لضمان استدامة النمو على المدى الطويل من خلال زيادة تنويع الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية.

ويلقي التقرير الذي يصدر قريباً ويحمل عنوان: «دبي 2020»، الضوء على قطاعات الاقتصاد التي يُتوقع أن تشهد توسّعاً، وتشمل السياحة والخدمات اللوجستية وتجارة التجزئة وتقنية المعلومات.

ويتابع التقرير التقدّم المُحرز في مشاريع البنية التحتية الكبرى وغيرها من الأعمال الجارية في الإمارة في ظلّ التحضيرات لاستضافة معرض إكسبو 2020 في أكتوبر من العام المقبل. وأسندت المجموعة البريطانية للأعمال إصدار التقرير المرتقب إلى مجموعة «أكسفورد» بموجب اتفاقية أبرمت بين الجانبين للمرة الأولى.

وقال جون مارتن سانت فاليري، رئيس المجموعة البريطانية للأعمال في دبي والمناطق الشمالية،إن استراتيجية المجموعة تقضي بأن تشكّل مصدراً مفيداً ومستمراً بمعلومات السوق للأعضاء بجانب إتاحة فرص التعرّف على أفضل الممارسات في جميع المجالات.

وقالت جانا تريك، المديرة التنفيذية للشرق الأوسط في أكسفورد، إن الجهود التي بذلتها دبي بدأت تؤتي ثمارها، في إطار الاستعدادات لإقامة إكسبو 2020، وباتت الآمال التي تحدو الجميع تجاه هذا الحدث الدولي الكبير وما بعده عريضة وواعدة. وأضافت: « خفض الرسوم الحكومية سيعزّز الدور الذي تلعبه الإمارة بصفتها مركزاً إقليمياً للأعمال يتسم بانخفاض التكاليف».