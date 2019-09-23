إغلاق فرعين لشركتي تأمين في دبي وأم القيوين

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

قررت هيئة التأمين إغلاق وإلغاء قيد فرع شركة «كريدنس» للخدمات الفنية في إمارة دبي وتقدير الأضرار والشطب من سجل فرع شركات التأمين في الهيئة، وذلك بناء على طلب الشركة بالتوقف نهائياً عن مزاولة النشاط في الفرع المذكور وفقاً للإجراءات المحددة.

وقالت الهيئة في تعميم حديث، إنها قررت أيضاً إغلاق فرع أم القيوين لشركة «النورس» لوسطاء التأمين وإلغاء قيده من سجل فروع وسطاء التأمين لدى الهيئة، وذلك بناء على طلب الشركة، ووفقاً للإجراءات المحددة في قرارات مجلس إدارة هيئة التأمين لعام 2013.

وأضافت الهيئة إن جميع الأعمال الخاصة بفرع الشركة الأولى والوثائق الصادرة ستحول إلى المركز الرئيس أو أحد فروع الشركة العاملة بالدولة، بينما ستحول جميع الأعمال الخاصة بفرع الشركة الثانية إلى المكتب الرئيس بإمارة دبي، وطالبت هيئة التأمين جميع الجهات المعنية بتنفيذ هذه القرارات كل في ما يخصه.