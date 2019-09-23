تقرير: الإمارات تتطلّع لتسيير الحياة عبر «بلوك تشين»

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «ألتكوين باز» الأمريكي أن الإمارات تتطلع إلى تسيير كل جوانب الحياة فيها عبر منصة التعاملات الرقمية «بلوك تشين»، وذلك في سياق هدفها الرامي لأن تصبح الدولة الأكثر تقدماً في العالم على الصعيد التقني.

ونشر الموقع المتخصص في شؤون التعاملات الرقمية والعملات المشفرة تقريراً خاصاً عن طموحات الإمارات فيما يتعلق بنشر تقنية «بلوك تشين».

جاء التقرير تحت عنوان: «الإمارات تحب «بلوك تشين»، وأوضح أن الإمارات، وبصفة خاصة دبي، تتعاملان مع «بلوك تشين» بجدية بالغة، وتتخذان خطوات فعلية من أجل نشر هذه التقنية الوليدة، وهو ما يتجلى في استراتيجية الإمارات للبلوك تشين 2021، والتي تهدف إلى إجراء 50% من التعاملات الرسمية داخل كل الأروقة الحكومية في الإمارات باستخدام «بلوك تشين» بحلول عام 2021.

وذكر التقرير في ختامه أن «بلوك تشين» تتلمس طريقها حثيثاً في الإمارات ودبي، فباتت موجودة في كل مكان، حتى قطاع الخدمات الصحية.