1.54 مليار دولار الصادرات البرازيلية للإمارات في النصف الأول

المصدر: دبي- البيان

بلغ حجم الصادرات البرازيلية إلى الإمارات في الفترة بين يناير وأغسطس من العام الجاري 1.54 مليار دولار بواقع 1825.90 ألف طن من السلع، في حين بلغت وارداتها من الإمارات 380.35 مليون دولار وبواقع 680.75 ألف طن.

وجاء الإعلان عن هذه الأرقام خلال ندوة نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية بالتعاون مع السفارة البرازيلية في المكتب الدولي للغرفة في دبي في إطار زيارة الوفد البرازيلي برئاسة تيريزا كريستينا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين إلى كل من مصر والسعودية والكويت والإمارات لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية.

وضمت البعثة مندوبين عن 30 شركة ومؤسسة برازيلية متخصصة بالأعمال الزراعية.

وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «تهدف البعثة التجارية إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة لدخول الأسواق العربية المتنامية وخاصة الإمارات.

وأضاف، إننا على ثقة من أن الاجتماعات مع كبار المسؤولين ستحقق نتائج مثمرة لاسيما في سياق تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة».