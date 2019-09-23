«إحصاء أبوظبي»: الحجر الطبيعي الأعلى ارتفاعاً بين مجموعات مواد البناء خلال أغسطس

المصدر: أبوظبي - البيان

سجلت مجموعة الحجر الطبيعي أعلى ارتفاع في أسعار مواد البناء خلال شهر أغسطس من عام 2019 مقارنة بشهر يوليو 2019، وذلك طبقاً للتقرير الصادر عن مركز الإحصاء – أبوظبي حول أسعار مواد البناء في إمارة أبوظبي لشهر أغسطس 2019، والذي يستعرض حركة أسعار إحدى وعشرين مجموعة من مجموعات مواد البناء الرئيسة خلال شهر أغسطس 2019 مقارنة بشهر يوليو من عام 2019 وشهر أغسطس من عام 2018، وتعد أسعار مواد البناء من البيانات الاقتصادية المهمّة في دعم القرار وتوجيه السياسات المتعلقة بقطاع الإنشاءات والقطاعات المرتبطة به.

وارتفع خلال شهر يوليو 2019 كل من متوسط أسعار مجموعة «الحجر الطبيعي» بنسبة 5.3% ومجموعة «الديزل» بنسبة 3.0% ومجموعة «أسلاك الأبراج السكنية» بنسبة 2.8% مقارنة بشهر يوليو 2019. وفي المقابل انخفضت متوسطات أسعار مجموعة «مواد التسقيف» بنسبة 3.4% ومجموعة «الخرسانة» بنسبة 0.9% ومجموعة «العمالة» بنسبة 0.8% مقارنة بشهر يوليو 2019

كما أظهر تقرير المركز لشهر أغسطس 2019 ارتفاعا في متوسطات أسعار مجموعة «أدوات النقل» بنسبة 12.8% ومجموعة «البلاط والرخام» بنسبة 12.2% ومجموعة «الأصباغ» بنسبة 8.4 % مقارنة بشهر أغسطس 2018.