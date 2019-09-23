وفد برازيلي يزور الإمارات لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي

المصدر: دبي- البيان

انضمت الغرفة التجارية العربية البرازيلية، إلى الوفد البرازيلي، برئاسة تيريزا كريستينا وزيرة الزراعة والثروة الحيوانية والتموين البرازيلية، في زيارة تجارية خاصة إلى أربع دول عربية، تشمل مصر، السعودية، الكويت، والإمارات، لمناقشة فرص تنمية الأعمال الزراعية والأمن الغذائي، مع مسؤولين رفيعي المستوى من بعض الدول العربية.

وضمت البعثة مندوبين عن 30 شركة ومؤسسة برازيلية متخصصة بالأعمال الزراعية، بما في ذلك ممثلون عن الغرفة التجارية العربية البرازيلية، وجمعية البروتينات الحيوانية البرازيلية، والاتحاد البرازيلي للزراعة والثروة الحيوانية، واتحاد صناعة قصب السكر (يونيكا)، والوكالة البرازيلية لتشجيع الصادرات والاستثمار، كما انضم فنيو واختصاصيو الوزارة إلى الوفد الرسمي للبعثة.

وشملت أنشطة الزيارة، عقد اجتماعات ثنائية مع المديرين التنفيذيين وكبار رجال الأعمال العرب، فضلاً عن ندوة الصناعات الزراعية البرازيلية، التي نظمتها الغرفة التجارية العربية البرازيلية، بالتعاون مع السفارة البرازيلية في المكتب الدولي للغرفة في دبي.

وقال روبينز حنون رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية: «تهدف البعثة التجارية إلى فتح فرص جديدة أمام البضائع البرازيلية، بما في ذلك اللحوم البقرية والدواجن والسكر والذرة والقهوة، لدخول الأسواق العربية المتنامية، وخاصة الإمارات العربية المتحدة. وتأتي هذه البعثة تماشياً مع أهداف الحكومة البرازيلية المتمثلة في تعزيز صادراتها إلى العالم العربي، وتطوير علاقاتها الاستثمارية مع الشركات العربية.

كما عكست الزيارة الأهمية التي توليها البرازيل لشركائها التجاريين الرئيسين في الأسواق العربية. ونحن على ثقة من أن الاجتماعات مع كبار المسؤولين، ستحقق نتائج مثمرة، لا سيما في سياق تعزيز التعاون بين الأطراف المعنية وأصحاب المصلحة».