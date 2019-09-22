«بروكفيلد» تستثمر 5 مليارات درهم في مراكز «مِراس» التجارية

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت «مِراس» عن عقد شراكة طويلة الأجل مع شركة «بروكفيلد أسيت مانجمنت» في مراكز تجارية تابعة لها بما يعزز من قوة العلامة التجارية للشركة ويرتقي بقطاع التسوق في الإمارات، ووفقاً للاتفاقية، تستثمر «بروكفيلد» في أصول تابعة لشركة «مِراس» ضمن شراكة تبلغ قيمتها الإجمالية 5 مليارات درهم، وتوظف عبرها بروكفيلد خبرتها التي تمتد لأكثر من 120 عاماً وسمعتها الراسخة كأحد أبرز المستثمرين في مجال المراكز التجارية على مستوى العالم.

وشركة بروكفيلد هي أكبر شركات إدارة الأصول في العالم، وتبلغ قيمة الأصول التي تديرها 385 مليار دولار، وتسهم هذه الشراكة في تعميق خبرة «مِراس» في ابتكار مشاريع متعددة الاستخدامات تتمحور حول أسلوب الحياة بالاستعانة بخبرة بروكفيلد العميقة في مجال العقارات المتخصصة بالمراكز التجارية وعلاقاتها العالمية الواسعة، ما يعزز مكانة دبي التجارية عالمياً من خلال استقطاب مستثمرين وعلامات تجارية جديدة ورائدة لأول مرة في المنطقة.

وقال عبد الله الحباي، رئيس مجموعة «مِراس»: «نتطلع لأن تكون بداية لعلاقة مثمرة بما يسهم في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لترسيخ مكانة دبي كوجهة استثمارية رائدة عالمياً».

وقال برايان كينجستون، الرئيس التنفيذي لمجموعة «بروكفيلد بروبرتي»: «لطالما كانت دبي أحد أهم الأسواق العقارية الرائدة عالمياً. نحن على ثقة بأن أصول مِراس التي تتميز بجودتها العالية مع علاقاتنا العالمية وقدراتنا التشغيلية، سترتقي بالخيارات المتاحة لكل من التجار والزبائن. كما نتطلع لاستكشاف فرص ذات قيمة عالية من خلال إعادة التطوير، وتعزيز وبناء المناطق الحضرية والوجهات».