المصدر: البيان الإلكتروني

ضمن رؤية صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الرامية إلى بناء مجتمع سكني عصري يراعي أعلى معايير الاستدامة، ويوفر الحياة الرغيدة للمواطنين، أرست شركة "مُدن العقارية"، إحدى الشركات التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، والمُتخصصة في تنمية وتطوير المشاريع العقارية والسياحية والإسكانية في الإمارة، أعمال البنية التحتية للمرحلة الأولى من مشروع جنوب مدينة الرياض على ثلاثة مقاولين بتكلفة 1.53 مليار درهم، وذلك بالتعاون مع هيئة أبوظبي للإسكان.

ويأتي المشروع تماشياً مع استراتيجية حكومة أبوظبي في بناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تضم أحياء سكنية بكثافات مدروسة تتماشى مع احتياجات ومتطلبات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى مجموعة متكاملة من المرافق المجتمعية من بينها المنتزهات والمدارس والمتاجر والمساجد والمراكز الطبية والمراكز المجتمعية.

وبهذه المناسبة، قال سعادة بشير خلفان المحيربي مدير عام هيئة أبوظبي للإسكان بالإنابة: "يعد هذا المشروع من أهم المشاريع الإسكانية التي من شأنها تطوير قطاع الإسكان في أبوظبي بما يواكب الرؤية المستقبلية للإمارة، ويلبي احتياجات سكانها من مواطني الدولة بمختلف تطلعاتهم، حيث سيوفر المشروع مجموعة متكاملة من المرافق الخدمية المتنوعة".

"مدن العقارية" ترسي أعمال البنية التحتية من مشروع جنوب مدينة الرياض بتكلفة 1.53 مليار درهمhttps://t.co/F2g7yZO4Mn@ModonProperties #البيان_الاقتصادي pic.twitter.com/KvfcHZRLkC — البيان الاقتصادي (@AlBayanBusiness) September 22, 2019

وأشاد المحيربي بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل حكومة أبوظبي، بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في سبيل تنمية المشاريع الإسكانية وإرساء البنية التحتية التي تتمتع بأعلى معايير الجودة لبناء مجتمعات سكنية متكاملة ومستدامة، تواكب أهداف خطة أبوظبي المستقبلية، والتي تسعى إلى توفير المسكن الملائم الذي يضمن حياة كريمة لأفراد المجتمع.

وأكد المحيربي أن التعاون مع شركة مُدن العقارية، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، والمتخصصة في تطوير المشاريع العقارية والسياحية والسكنية في الإمارة، لتنفيذ أعمال المشروع، هو دليل على حرص حكومة أبوظبي على توظيف الكوادر ذات الخبرات التي ترتقي إلى المستوى العالمي في مجال تطوير قطاع الإسكان، لضمان بنية تحتية ذات معايير عالمية، ولتأمين منظومة إسكانية مستدامة تواكب رؤية أبوظبي المستقبلية.

وبهذه المناسبة، أكد عبدالله الساهي الرئيس التنفيذي لشركة مُدن العقارية، أن ترسية المشروع في هذه المرحلة، يؤكد سير الأعمال وفقاً للخطة المُعتمدة لجنوب مدينة الرياض، حيث أن الشركة تضع نصب عينيها رؤية القيادة الرشيدة، الرامية الى تنفيذ مشاريع مُتكاملة ومُستدامة، توفر من خلالها كلّ ما يلزم في عملية البناء، وتعزز التكامل والجودة والسلامة.

وقال الساهي: "أن أعمال المشروع ستبدأ بشكل رسمي اعتباراً من أكتوبر المقبل، وأن مساحة الأعمال التي تمت ترسيتها على المقاولين الثلاثة، تغطي 8.4 ملايين متر مربع، لتخدم أكثر من 3310 قطعة أرض سكنية، و7 مدارس وحضانتين، ومركزين صحيين، و18 مسجداً، و14 قطعة أرض تجارية، ومركزاً للدفاع المدني ومحطات وقود و5 قطع أراضي للمرافق الحكومية".

وأضاف الساهي أن المشروع سيتضمن تنفيذ أعمال طرق داخلية وخارجية، ومشاريع إنارة وخفض منسوب المياه الجوفية، وشبكة الاتصالات، والصرف الصحي وصرف مياه الأمطار، ونظام مكافحة الحريق، وشبكة المياه، وأنظمة التحكم المرورية، وشبكة الغاز ومشاريع خاصة بشبكة الكهرباء.

وأوضح الساهي، أن مشروع البنية التحتية في جنوب مدينة الرياض سينفذ ضمن خمس مراحل، لإتاحة الفرصة للمواطنين لبناء منازلهم بشكل أسرع، والانتهاء من كل مرحلة حسب الخطة المعتمدة لها، حيث تبدأ أعمال المرحلة الثانية والثالثة والرابعة والخامسة في عام 2020 حسب الخطة المُعتمدة للمشروع، ليخدم أكثر من 13 ألف قطعة أرض سكنية.

وأكد الساهي، أن الشركة تهدف من خلال شراكتها مع القطاع الخاص إلى تعزيز التعاون بين القطاعين، وذلك تطبيقاً للأجندة الحكومية الرامية إلى تحقيق اقتصاد مُستدام، يستند على المعرفة، والتنافسية والخبرة، والتنوع.

وجدير بالذكر، أن ترسية المشروع جاءت في أعقاب إنجاز الأعمال التمهيدية للبنية التحتية التي انطلقت في أبريل الماضي، على مساحة إجمالية بلغت أربعة آلاف هكتار، أي ما يعادل 40% من المساحة الإجمالية لجزيرة أبوظبي.

ويتميز مشروع مدينة الرياض بموقع استراتيجي على مقربة من جميع الطرق الرئيسية المؤدية من وإلى أبوظبي والمناطق الحضرية والصناعية المحيطة، والمرافق الاستراتيجية على مستوى الإمارة، حيث تقع "مدينة الرياض" على بعد 30 كيلومتراً من جزيرة أبوظبي، وتفصلها مسافة قصيرة عن مختلف المعالم الرئيسية في العاصمة.

وتتمثل الشركات المنفذة لمرحلة أعمال البنية التحتية في جنوب مدينة الرياض، كل من شركة نائل وبن حرمل هيدرواكسبورت (إن بي أتش أتش)، والشركة الوطنية للمقاولات ذ.م.م (إن بي سي)، وشركة الجيمي وشركاه للمقاولات ذ.م.م، وستقوم الشركات بتنفيذ أعمال الطرق، وشبكة الكهرباء، وشبكة مياه الشرب، وشبكة الصرف الصحي، وشبكة الري، وإشارات المرور، وشبكة الغاز، وشبكة الاتصالات وتوصيل المشروع بالشبكة الرئيسية. وهذا تعمل حالياً شركة ترايستار للهندسة والانشاءات، بتنفيذ الأعمال التمهيدية وفقاً للخطة المعتمدة.