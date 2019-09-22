حمدان بن محمد: دبي بين أفضل 3 مدن للاستثمار

المصدر: دبي ـ البيان

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، أن نتائج تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دبي خلال العام 2019 تواصل تحقيق معدلات نمو متميزة لتضع الإمارة بين أفضل ثلاث مدن للاستثمار عالمياً، وذلك بفضل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبـي، رعاه الله، حيث تعكس نتائج القطاع مدى ثقة مجتمع المستثمرين المحلي والعالمي في خطط إمارة دبي الاستراتيجية ورؤيتها للمستقبل.

ووجّه سموّه بعقد الدورة الخامسة لـ«أسبوع دبـي للاستثمار» خلال الفترة من 29 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2019، تحت شعار «الاستثمار في مدينة المستقبل» لاستعراض فرص النمو والشراكة والابتكار لجعل دبي نموذجاً لمدن المستقبل، من خلال تنوع الفرص الجديدة والمتميزة التي تقدمها بيئة الاستثمار المتطورة في الإمارة لمواكبة احتياجات الحاضر وتحقيق الريادة العالمية كمدينة المستقبل الذكية والمستدامة.

كما وجّه سموه بمضاعفة العمل على توثيق التعاون بين الجهات الحكومية ومجتمع المستثمرين، بما يعزز إنتاجية وتنافسية وعوائد مشروعات الاستثمار بالإمارة ومساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدولة الإمارات ودبي.

ويأتي انعقاد الدورة الخامسة لأسبوع دبي للاستثمار مع تنامي تبنّي دبي لتطبيقات الثورة الصناعية الرابعة، ووضع الأطر التنظيمية الداعمة لنماذج الأعمال الجديدة، الأمر الذي ساهم في تطوير بيئة وفرص الاستثمار في الإمارة ومزايا دبي البشرية والمادية والرقمية، وعزز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية مفضلة للاستثمار الأجنبي المباشر في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات.

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