دبي ضمن الأفضل عالمياً في «فينتك»

المصدر: دبي - سيد صالح

أكد موقع «إنترناشيونال إنفستمنت» البريطاني أن مركز دبي المالي العالمي يضطلع بدور حيوي في تعزيز مكانة دبي كواحدة من أفضل وأكبر 10 مراكز للخدمات المالية التقنية «فينتك» على مستوى العالم. وأفاد الموقع أنه سجل أكثر من 100 شركة تنشط في «فينتك» على مدار العام الجاري، بارتفاع يبلغ ثلاثة أضعاف عدد شركات «فينتك» المسجلة لديه في نهاية العام الماضي.وذكر أن النظام البيئي الخاص بالخدمات المالية التقنية في المركز شهد ارتفاع عدد الشركات العاملة به من 80 إلى 200 شركة في 6 أشهر. وأكد أن المركز يبدي التزاماً جاداً حيال دعم رؤية دبي لقيادة مستقبل التمويل.