البنك العربي يفتتح فرعه الجديد في شنغهاي

المصدر: شنغهاي - البيان

افتتح البنك العربي مؤخراً فرعه الجديد في مدينة شنغهاي في الصين في خطوة لتعزيز تواجده في السوق الصيني ضمن شبكة فروعه العالمية التي تضم ما يزيد على 600 فرع عبر 5 قارات.

ويأتي افتتاح الفرع بعد حصول البنك العربي على موافقة هيئة تنظيم قطاع المصارف والتأمين الصينية على تحويل المكتب التمثيلي للبنك في مدينة شنغهاي الصينية إلى فرع متكامل معززاً بذلك انتشاره الآسيوي الذي يشمل كذلك كلاً من سنغافورة وكوريا الجنوبية. وقال صبيح المصري رئيس مجلس إدارة البنك العربي: «يأتي افتتاح الفرع في الصين تحقيقاً لرؤية وتوجهات البنك الاستراتيجية التي تهدف إلى توسيع شبكته المصرفية وتعزيز تواجده في أبرز الأسواق العالمية وأكثرها نمواً بما فيها السوق الصيني الذي يمثل ثاني أكبر اقتصاد في العالم».