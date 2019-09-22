تعاون «دو» و«نتورك إنترناشيونال» لابتكار حلول دفع عالمية المستوى

المصدر: دبي ـ البيان

أعلنت دو، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، عن تعاونها مع شركة «نتورك إنترناشيونال» لإطلاق حلول عالمية المستوى لأنظمة نقاط البيع POS مصممة خصيصياً لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على تحسين مرونة عملياتها وتعزيز نموها.

وتتميز الحلول الجديدة التي طورتها دو بمستواها المتقدم من الأمان والموثوقية فضلاً عن كفاءتها العالية من حيث التكاليف مقارنة مع أنظمة الدفع التقليدية. وبينما تسير الإمارات بخطى ثابتة نحو التحول إلى مجتمع غير نقدي بحلول 2020، بما يتماشى مع مبادرة الحكومة الذكية، تبحث الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل متزايد عن عروض مبتكرة لرقمنة خدماتها. وستساهم حلول أنظمة نقاط البيع الجديدة التي طورتها دو بدعم من حلول أنظمة نقاط البيع الرقمية المتقدمة التي توفرها منصة الدفع «إن-جينيوس» التابعة لشركة «نتورك إنترناشيونال»، في معالجة العديد من المشكلات التي تواجه الأعمال فيما يتعلق بحلول الدفع.

وقال هاني فهمي علي، النائب التنفيذي للرئيس ـ قطاع حلول المؤسسات في دو: «تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة شريحة كبيرة من المشهد العام للأعمال في دولة الإمارات ، وبينما نتجه نحو مزاولة أعمالنا بالاعتماد على الخدمات والحلول الرقمية الحديثة، تحتاج هذه المنظومة من الشركات إلى حلول مبتكرة تمكنها من تطوير عملياتها بما يتناسب مع التحولات التكنولوجية في المستقبل».

تحول

ومن جهته قال سامر سليمان، مدير عام شركة «نتورك إنترناشيونال» في الشرق الأوسط: استكمالاً لجهودنا الرامية إلى تمهيد طريق التحول من المدفوعات النقدية إلى الرقمية، تفخر «نتورك إنترناشيونال» بالشراكة مع دو لإطلاق حلول أنظمة نقاط البيع الرقمية للشركات الصغيرة والمتوسطة، التي تلعب دوراً حيوياً في دعم اقتصاد دولة الإمارات.