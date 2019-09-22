«إعمار» تعزز الضيافة في دبي بـ«العنوان فاونتن فيوز»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة إعمار للضيافة عن قرب افتتاح فندق وشقق «العنوان فاونتن فيوز» بدبي، والتي تُعدّ الإضافة الأحدث إلى قائمة فنادق المجموعة الفاخرة.

وقال أحمد النواوي، المدير العام لفندق وشقق «العنوان فاونتن فيوز» المتصل مباشرة مع دبي مول وبجوار برج خليفة، إن هذا الفندق والشقق الفندقية التابعة له الأحدث في دبي، ويُعدّ إضافة نوعية لصناعة السياحة والضيافة الراقية.

ويُعتبر فندق وشقق «العنوان فاونتن فيوز» الإضافة السابعة لمحفظة مجموعة إعمار للضيافة، الحائزة على الجوائز، تحت علامة «العنوان للفنادق والمنتجعات» في دبي.

كما تتميّز هذه التحفة المعمارية الرائعة المؤلّفة من 3 أبراج تضمّ الفندق والشقق السكنية، بموقع مثالي وسط مدينة دبي، مع 193 غرفة وجناحاً في الفندق، تتمتّع كلٌّ منها بإطلالة خلابة على مناظر أفق مدينة دبي الساحر.

ويرتقي فندق وشقق «العنوان فاونتن فيوز» بتجارب الترفيه وتناول الطعام من خلال احتضانه ستة مرافق استثنائية لا مثيل لها لتناول الطعام وأماكن السهر الحافلة بالحياة، في ذات الوقت يوفّر «ذا سبا» لضيوفه ملاذاً مثالياً للهدوء والاسترخاء.

وجهة

ومن خلال موقعه المُميّز قريباً من مطار دبي الدولي، وارتباطه بجسر لسهولة الوصول إلى برج خليفة ودبي مول، فضلاً عن وقوعه بالقرب من ميدان إعمار، ومركز دبي المالي العالمي والعديد من المراكز التجارية الأخرى، سيكون فندق وشقق «العنوان فاونتن فيوز» العنوان المثالي للمسافرين من رجال الأعمال والسيّاح.

وعلى مدار العام الماضي، تمكّن أحمد النواوي من القيام بدور فعّالٍ في قيادة عمليات تطوير الفندق واستعدادات ما قبل الافتتاح، ويُعزى إليه الفضل في الارتقاء ودعم مستويات الخدمة والضيافة العالمية المستوى التي تتميّز بها فنادق ومنتجعات العنوان، والتي تسعى على الدوام إلى تقديم تجارب لا تُضاهى للضيوف تحت شعار «حيث تتألّق الحياة».