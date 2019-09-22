غرفة عجمان تعرّف رواد الأعمال بـ «حقوق وأسرار الفرنشايز»

المصدر: عجمان - وام

استضافت غرفة تجارة عجمان ورشة عمل تدريبية بعنوان «حقوق وأسرار الفرنشايز» بالتعاون مع البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة وأكاديمية دبي لريادة الأعمال. قدم الورشة محمد إبراهيم الربيعان نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي، والمدرب فادي عوان من مجلس الأعمال الكويتي، وحضرها محمد علي الجناحي المدير التنفيذي لقطاع الترويج والاستثمار وجميلة كاجور مدير إدارة تنمية الأعمال الوطنية في غرفة عجمان ومحمد اليوسفي خبير مشاريع في وزارة الاقتصاد، وعدد من رواد ورائدات الأعمال.

وأكد محمد الجناحي أن غرفة عجمان حريصة على التعاون مع شركائها من الجهات الاتحادية والمحلية والخاصة في تنفيذ فعاليات وورش عمل تستهدف رواد ورائدات الأعمال، مشيراً إلى أهمية الورشة ودورها في التوعية بمجال حقوق الامتياز سواء لصاحب العلامة التجارية أو للمستفيد منها، لاسيما أن رواد الأعمال المواطنين لديهم مشاريع ناجحة ذات أفكار مبتكرة يمكن تنميتها مستقبلاً لتكون علامات امتياز تجاري على المستويين المحلي والدولي.

وقدم محمد اليوسفي نبذة حول البرنامج الوطني للمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، الذراع التنفيذية لمجلس المشاريع الصغيرة والمتوسطة في وزارة الاقتصاد، واستعرض مزايا البرنامج من تدريب وتطوير ودعم الأعمال والمشاركة في المعارض داخلياً وخارجياً والتسويق والتمويل وتوفير المعلومات.

وقدم محمد إبراهيم الربيعان نائب رئيس مجلس الأعمال الكويتي، عرضاً حول الوكالات التجارية، وتعريفها وآليات الحصول على الوكالة التجارية والمحافظة عليها.