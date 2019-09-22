الإمارات تفوز بعضوية مجلس إدارة «آيزو» العالمية

المصدر: كيب تاون - البيان

فازت دولة الإمارات بعضوية مجلس إدارة المنظمة الدولية للتقييس «آيزو» خلال الفترة 2020 /‏ 2022، بعدما حصدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» التي مثلت الدولة في انتخابات مجلس إدارة المنظمة، 64 صوتاً للدول الأعضاء من بين 108 أصوات، متفوقة على الدنمارك (44 صوتاً) ضمن ما يعرف بالمجموعة الثالثة، في تصويت بالجمعية العمومية للمنظمة التي عقدت في مدينة كيب تاون في جنوب أفريقيا.

وأكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، أن عضوية الإمارات في مجلس إدارة المنظمة ستعزز الدور الريادي الإماراتي في مجال التقييس على المستوى العالمي من خلال المشاركة الفعّالة في وضع وتوجيه سياسات المنظمة وتطوير خططها الاستراتيجية وحوكمة أعمالها، واتخاذ القرارات بشأن تطوير المواصفات القياسية الدولية لضمان تكامل المواصفات الدولية في الأنظمة والاقتصاد الوطني للوصول إلى مراكز ريادية ودعم المؤشرات التنافسية العالمية للدولة، فضلاً عن تعزيز ملف الدولة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في مجال التقييس من خلال ضمان تطوير أنظمة التقييس وتوفير أدوات فعّالة ومبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وقال إن الدولة ممثلة في هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس فازت عن استحقاق وجدارة، مشيراً إلى أن هذه العضوية في واحدة من أبرز المؤسسات الدولية أهمية تلقي بمسؤوليات كبيرة على الهيئة في العمل على تفعيل وتوجيه سياسة المنظمة لدعم نشاطات التقييس في محيطها الخليجي والعربي والإقليمي، والارتقاء بها إلى آفاق أكثر تطوراً.

وتتزامن عضوية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات» مع استضافة الهيئة لاجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة، في العاصمة أبوظبي عام 2020، فيما تشارك الهيئة بعضوية في 48 لجنة رئيسية وفرعية بوجود 51 عضواً وخبيراً في مختلف القطاعات العلمية والصناعية.

استحقاق وجدارة

وأشار المنصوري إلى أن العضوية الدولية ستسهم في تحقيق رؤية هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «الريادة عالمياً في بناء الثقة في المنتجات وأنظمة الجودة»، والارتقاء بجودة الحياة ومواكبة عجلة التطور باستخدام أنظمة التقييس في مختلف القطاعات الاقتصادية، فضلاً عن ضمان تكامل المواصفات الدولية في الأنظمة والاقتصاد الوطني للوصول لمراكز ريادية ودعم المؤشرات التنافسية العالمية للدولة والعمل على تسهيل التجارة وزيادة التبادل التجاري بين الدول ودعم الاقتصاد وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية.

ومن شأن العضوية أن تسهم في تحقيق استراتيجية الهيئة (2017-2021)، من حيث رفع جودة المنتجات والأنظمة بما يدعم التنمية المستدامة ويعزز جودة الحياة ومكانة الدولة كمركز اقتصاد عالمي، ورفع تنافسية الدولة وتطوير وتمكين القدرات الوطنية في مجال أنشطة التقييس ونشر الوعي بأهميتها.

دور عالمي

من جهته، أكد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، رئيس الوفد الإماراتي في اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة الدولية في كيب تاون، أن فوز الإمارات يؤكد الدور المهم الذي تلعبه الهيئة على المستويات المحلية والإقليمية والدولية لرفع جودة المنتجات وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمستهلكين، ودعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز حركة التجارة البينية بين الإمارات والعالم، فضلاً عن دورها في إزالة العوائق الفنية أمام حركة التجارة، بما ينسجم مع متطلبات اتفاقية منظمة التجارة الدولية.

وأضاف أن الهيئة لديها عضوية في عدد من اللجان الفنية التابعة لمنظمة التقييس الدولية «آيزو» في قطاعات متنوعة، ونخطط من أجل توسيع قاعدة المشاركة في اللجان الفنية الدولية، وذلك بالتعاون مع شركاء الهيئة من مختلف الجهات الحكومية والخاصة.

تشجيع الابتكار

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد: نعمل ضمن رؤية الدولة على تشجيع الابتكار والبحث والتطوير، وتشجيع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات، بما يخدم حصول الدولة على مراكز متقدمة في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال والتنافسية العالمية والابتكار وريادة الأعمال والتنمية والتركيز على البحث والتطوير.